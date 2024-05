Mato Grosso do Sul envia helicóptero para auxiliar resgate das vítimas de enchentes no RS

Diante da situação de calamidade pública decretada no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas e enchentes que assolam o estado, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (02) o envio de um helicóptero para auxiliar nas ações de resgate e salvamento da população atingida.

“O secretário Videira (Sejusp), juntamente com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, está em contato com o gabinete de crise do Governo do Rio Grande do Sul para prestar todo o apoio necessário neste momento. Desde ontem, estamos conversando com o governador gaúcho oferecendo todo o apoio necessário que o estado do Rio Grande do Sul demandar a Mato Grosso do Sul. Nós já estamos enviando hoje um helicóptero para o apoio e guarnições de salvamento e resgate. Mato Grosso do Sul está à disposição dos irmãos gaúchos e, neste momento, temos que ser solidários e apoiá-los incondicionalmente naquilo que for preciso, estender a mão. Contem com o Mato Grosso do Sul”, disse o governador Riedel.

O Governo do Rio Grande do Sul decretou situação de calamidade pública no estado na última quarta-feira (1º), em decorrência dos "eventos climáticos de chuvas intensas" que assolam a região desde o dia 24 de abril. As fortes chuvas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais causaram danos humanos, materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, além do comprometimento de serviços públicos e interdição de vias.

O boletim divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul às 12h desta quinta-feira (2) aponta que a catástrofe climática já atingiu 147 municípios do estado, afetando mais de 67 mil pessoas e desalojando quase 10 mil. O número de desaparecidos chega a 21, enquanto 13 vidas já foram perdidas em decorrência das enchentes e chuvas intensas.

*Com informações da Sejusp