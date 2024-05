Contribuinte tem menos de um mês para entregar declaração de imposto de renda

Termina no próximo dia 31 maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. No Jornal CBN CG desta quinta-feira (02), o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva falou sobre os principais erros cometidos pelos contribuintes na hora de conferir o envio dos dados, explicou situações que exigem a declaração e o cruzamento de informações entre sistemas.

“Cada vez mais as informações estão cruzadas, então um contribuinte que prestou um serviço terceirizado precisa apresentar o ganho, assim como quem contratou também. Ainda que este trabalho tenha ocorrido de forma esporádica e independente do valor, pode ser R$300, é necessário apresentar os dados ”.

O delegado explicou ainda sobre as formas de declaração, completa e simplificada, e chamou a atenção para o próprio sistema. “Hoje na hora de declarar o contribuinte já tem uma informação prévia da tributação, o próprio sistema apresenta os números de qual a declaração é mais vantajosa”.

Entre as atualizações do sistema de declaração dos últimos anos, Silva chamou a atenção para a declaração pré-preenchida. “Apesar de ajudar, o contribuinte precisa pegar o informe de rendimentos atualizado e conferir os dados, o preenchimento automático desatualizado não é aceito como justificativa em caso de apresentação de dados na malha fina”. O delegado lembrou que o cidadão pode destinar parte do imposto de renda para o fundo da criança e adolescente e idoso. "O contribuinte não paga nada a mais, é o imposto devido, basta definir o fundo". Acompanhe a entrevista completa.