Campo Grande recebe a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross

Campo Grande sediará terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, entre os dias 3 e 5 de maio no Parque Jacques da Luz. O evento, que já se tornou tradição na cidade, promete muita emoção, adrenalina e um show de manobras radicais para os amantes do esporte.

A pista do Parque Jacques da Luz, com seus 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, é considerada uma das mais modernas da América Latina. Em 2023, ela já havia sido palco de grandes disputas e agora, em 2024, se prepara para receber pilotos de nove países diferentes, incluindo Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia e EUA, além do Brasil.

Continue Lendo...

A estrutura do evento também foi pensada para garantir o conforto e a segurança de todos os participantes. Os pilotos contarão com um amplo espaço para os boxes das equipes, enquanto o público terá acesso privilegiado para assistir às corridas de perto, em um ambiente seguro e familiar. Uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e lojas especializadas em produtos off-road completam a infraestrutura do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, destacou a importância do evento para a cidade de Campo Grande. "Este é um tipo de evento que atrai muitas pessoas, envolve muitos segmentos e o público que adora prestigiar as manobras dos pilotos. É um tipo de evento que movimenta a cidade financeiramente. Os espaços municipais estão à disposição para que a população tenha um grande evento de entretenimento”, afirmou.

A entrada para o evento é gratuita. A expectativa da organização é receber um público de 15 mil pessoas, entre fãs do esporte, pilotos, familiares e turistas.

*Com informações da Funesp