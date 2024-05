Inscrições para o programa Agrinho encerram em maio

As inscrições para a 10ª edição do programa Agrinho permanecem abertas até o dia 25 de maio e são destinadas a escolas públicas e privadas de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Com o tema “Semeando Educação, Colhendo Cidadania”, a edição deste ano tem o objetivo de alcançar mais de 550 escolas em todo estado.

O programa Agrinho visa conectar a cidade e o campo por meio de abordagens que estimulam o aprendizado e valorização trabalhadores e produtores rurais do estado. A iniciativa também tem o objetivo de destacar a importância do cultivo do respeito entre as pessoas e também em relação ao meio ambiente.

Continue Lendo...

Com as categorias Desenho, Redação (fábula, poema, carta e conto), Paródia, Podcast, Reportagem, Experiência Pedagógica e Escola Agrinho, alunos, professores e a comunidade escolar podem concorrer a diversos prêmios. Para fazer adesão ao programa, o responsável pela escola deve acessar o site https://agrinhoms.com.br/ na aba ‘Ambiente da Escola’.

*Com informações do Sistema Famasul