Boi gordo deve manter estabilidade no curto prazo

Com projeção de estabilidade em curto prazo, a arroba do boi gordo é negociada a R$ 232,00 (em média) no Estado de Mato Grosso do Sul, com escalas de abates definidas em 14 dias. O mês de janeiro, até o momento, apresentou por parte das indústrias frigoríficas algumas pressões pontuais em relação aos preços pagos aos pecuaristas. Contudo, tem sido contida pela pouca oferta de animais prontos para abate, resultado de oferta irregular de pastagens, causada pela instabilidade climática.

No fator carne bovina, as exportações, com nove dias úteis, atingiu robustos 9,6 mil toneladas por dia, em média, de acordo com a Secex – Secretaria de Comércio Exterior. A questão é o preço da tonelada embarcada segue baixo e o principal motivo é a China.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado desta quarta-feira (17):