Calor e tempo seco marcam o final de semana em MS

O final de semana em Mato Grosso do Sul seguirá com a tendência de altas temperaturas, a exemplo dos últimos dias. O tempo seco também predomina no estado, esta condição acende o alerta para o desconforto respiratório.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o sábado (27) será de sol e pouca nebulosidade, em Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão que gera um bloqueio atmosférico. Ainda, os ventos do quadrante Norte intensificam o ar quente e seco sobre o Estado.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e chegam a 33°C ao longo deste sábado. O município de Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 22°C e 32°C. Iguatemi e Anaurilândia registram mínimas de 23°C e máximas de 34°C e 36°C, respectivamente.

Na região Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e tem 36°C à tarde. Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas iniciam em 26°C e sobem até 35°C. Já Aquidauana tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Norte do estado, os valores em Coxim variam entre 22°C e 35°C. Na região do Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 22°C e a máxima de 34°C, enquanto Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 37°C nos horários mais quentes do dia.

O Cemtec reforça ainda a necessidade de medidas preventivas para minimizar o impacto a saúde devido a baixa umidade do ar. "O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, dentre outras recomendações”.

Fonte: Cemtec/MS