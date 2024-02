Campo Grande é destino final para mais de 42 imigrantes estrangeiros

Na busca por melhores condições de trabalho, moradia e de vida a Capital Sul-mato-grossense têm sido destino final para mais de 42 imigrantes. Segundo o Centro de Apoio ao Migrante de Campo Grande, todos são estrangeiros, vindos em sua maioria da Bolívia e Venezuela.

Conforme o coordenador do Centro de apoio, Átila Leguizamon, a demanda na Capital tem aumentado exponencialmente. Eles chegam pela fronteira com Roraima, e aqui no estado por Corumbá. O coordenador do Centro conta ainda, que eles vêm em busca de melhores condições de vida. “Eles têm vindo devido à crise, devido à questão de política e passar por situações difíceis no seu país natal como eles mesmos relatam”.

Na instituição os acolhidos passam por uma triagem, onde voluntários os orientam na obtenção de documentos como de Cadastro da Pessoa Física (CPF) e Cartão do Sus. Ainda conforme a coordenação, o centro oferece refeições diárias, moradia temporária, encaminhamento para o mercado de trabalho e o suporte necessário para aqueles que escolhem seguir viagem para outros destinos.

Os migrantes que aqui perduram, buscam conseguir um emprego e conquistar moradia, já que muitos vêm acompanhados de suas famílias. “Como eles conseguem a documentação, eles trabalham e já consegue alugar um lugar para morar”, conclui o coordenador da instituição.

Só na última semana o Centro de Apoio ao Migrante recebeu 26 novos imigrantes. A instituição é filantrópica, e sobrevive de doações e do trabalho de voluntários. Para quem quiser ajudar, a Instituição recebe doação todos os dias dás 7h às 19 horas, localizada na Rua Visconde de Tauany Nº 96, bairro Amambai ou pelo telefone fixo 3325-7819.