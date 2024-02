Campo Grande recebe 60 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida

O Governo Federal autoriza a construção de 60 novas unidades pelo Minha Casa Minha vida. A portaria assinada na última quinta-feira (1), prevê a construção das novas moradias no conjunto Residencial Jardim Antártica.

A unidades são destinadas a Faixa 1, famílias com renda de até R$ 2.640,00 reais. A obra estimada em R$ 9,6 milhões em recursos do Governo Federal, e conta também com um aporte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de R$ 300 mil. Essas unidades integram a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), consolidando a parceria entre esferas governamentais para promover o acesso à moradia digna. A previsão é que as famílias beneficiadas possam desfrutar de seus novos lares em até 18 meses após a contratação.

Para garantir a participação no processo de seleção para as unidades habitacionais, os interessados devem estar cadastrados na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) ou na Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) e ficar atento para as datas de inscrição do sorteio para o empreendimento através do site do Governo do estado.

*Com informações: PREFCG