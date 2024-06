Cursinho UFMS abre nova turma presencial aos sábados

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Cursinho Preparatório para o Vestibular da UFMS em 2024. As aulas, presenciais, serão ministradas na Cidade Universitária aos sábados, das 14h às 18h, com início no dia 6 de julho e término em 30 de novembro. As vagas são destinadas a candidatos que já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio.

Com 100 vagas disponíveis, o cursinho tem como objetivo auxiliar os alunos na preparação para o exame realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). As aulas abrangerão conteúdos de todas as áreas do conhecimento, com cinco disciplinas por sábado: matemática, humanas 1 e 2, inglês, biologia, física, química, linguagens e redação. Além disso, haverá atividades formativas e de orientação vocacional, em parceria com o Curso de Psicologia da UFMS.

Continue Lendo...

“Essa turma 2 será destinada ao perfil da prova desenvolvida pela Fapec”, explicou o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo. “A escolha da oferta aos sábados à tarde visa atender a diferentes perfis de alunos, como aqueles que estudam durante a semana e só têm tempo aos finais de semana para revisar o conteúdo, os que trabalham durante a semana e não podem fazer o cursinho à noite online, e também aqueles que desejam uma preparação presencial diferenciada”, complementou.

A taxa de inscrição única é de R$ 400,00, sem cobrança de mensalidades. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou Pix. O valor arrecadado será utilizado para custear a elaboração das aulas e o pagamento dos bolsistas.

As inscrições podem ser realizadas na página do Cursinho UFMS, onde também está disponível o edital com todas as informações.

*Com informações da UFMS