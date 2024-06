Após quatro décadas na magistratura, desembargador Júlio Siqueira se aposenta

Nesta quarta-feira (12), o desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso se aposentou , marcando o fim de uma carreira de 40 anos dedicados à magistratura no Mato Grosso do Sul. Em sua última sessão de julgamento na 4ª Câmara Cível, ele foi homenageado por colegas e amigos que reconheceram sua trajetória exemplar.

Júlio completa 75 anos na próxima segunda-feira (17), idade limite para um desembargador atuar.

"A mim resta me despedir desta que será minha eterna casa, destes amigos que são vocês e me despedir daquilo que mais gostei de fazer em minha vida, que foi a prática da justiça. Contem comigo, vou ser sempre um batalhador em nome da verdadeira justiça, da justiça que nós exercitamos e lutamos e que, graças a Deus, ao final da jornada que vocês se sintam como eu me sinto: com o dever cumprido", declarou emocionado o desembargador Júlio.

O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, destacou a importância da contribuição de Júlio para o Judiciário sul-mato-grossense afirmando que ele deixa um legado de competência, envolvimento comunitário e vocação para a justiça.

Durante sua atuação no TJMS, foram distribuídos para ele 35.385 processos, dos quais ele julgou 36.468, superando a distribuição em 103,06%. Além disso, proferiu 15.984 despachos de mero expediente e participou de 1.034 sessões de julgamento em diversas câmaras e seções.

Júlio iniciou sua carreira como juiz substituto na comarca de Dourados em 1984 e passou por várias promoções até se tornar desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 22 de abril de 2009.

*Com informações do TJMS