Capital tem bloco de carnaval inclusivo

Criado há cinco anos, o bloco carnavalesco "Nada sobre nós, Sem nós", fará sua matinê e baile de carnaval nesta sexta-feira (9), das 16h até às 22h, com entrada gratuita.



O bloco é para todas as pessoas com e sem deficiência, e tem como lema a acessibilidade à cultura, o direito de ir e vir, e de demonstrar que todos devem ter acesso a toda e qualquer manifestação cultural.

Grupo foi fundado em 2018 por Damião Zacarias, corumbaense de família tradicional do samba, cego, músico e esportista.

Folia 2024

As atrações desta sexta (9) são banda da Associação Juliano Varella, DJ JK - músico é cego e virá de Porto Murtinho - além de bateria da escola de samba.

No local ainda terá a disposição dos foliões um espaço de vendas de lanches que será feita por instituições de atendimento às pessoas com deficiência e pcd's que trabalham comercializando alimentos.

O evento será na Arena do Horto Florestal, na av. Fábio Zahran, 316, no Centro.