CBFS define grupos do Brasileiro de Futsal 2024

O Costa Rica já conhece seus adversários no Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) realizou o sorteio dos grupos nesta segunda-feira (1), em Guarulhos (SP).

As 20 equipes participantes foram divididas em dois grupos de 10. O Costa Rica está no grupo A, junto com grandes clubes como Vasco, Cruzeiro, Fortaleza, América MG e Náutico. Completam a chave: Estrela Amadora (AM), Sapezal (MT), Passo Fundo (RS) e o CRB (AL).

As equipes se enfrentam dentro dos grupos, no sistema de todos contra todos. Os 8 primeiros de cada chave avançam para a segunda fase. A partir daí, começam as oitavas de final, com jogos de ida e volta até a decisão.

Esta é a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, e o Costa Rica será o representante de Mato Grosso do Sul na competição.

O campeão e o vice do Brasileiro garantem vaga para a Supercopa de Futsal. O campeão receberá uma premiação R$ 250 mil e um carro. O segundo colocado recebe R$ 150 mil e o terceiro lugar, R$ 70 mil.

A competição está prevista para começar durante o mês de maio.