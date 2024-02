Centro Cultural será reinaugurado em março, garante presidente da FCMS

Um dos principais palcos da arte no estado, o Centro Cultural José Octávio Guizzo já tem data para ser reinaugurado, 27 de março. A confirmação foi realizada pelo diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS (FCMS), Edu Mendes.

“Ampliação dos camarins, eram pequenos; iluminação; duas galerias de arte; um palco pocket fazem parte do novo projeto do José Octavio Guizzo”.

Para a reinauguração já está confirmada a apresentação de uma peça teatral. Também junto com o evento, será realizada a Mostra ‘Boca de Cena’ com mais de 40 apresentações, instalação de uma lona de circo, ao lado do Centro Cultural, onde serão realizadas oficinas circenses, antecipou Mendes.

Durante a entrevista ao Jornal CBN CG, o diretor-presidente falou do projeto MS Cultural. A iniciativa abarca ações de fomento à arte em Mato Grosso do Sul. “São mais de 17 áreas da cultura que serão atendidas como teatro, dança, música, entre outras”. Mendes confirmou a realização dos grandes festivais no estado (Festival de Bonito, América do Sul), este ano. Acompanhe a entrevista completa.