Classificados mais de 11.500 professores temporários para a Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial, a classificação final do processo seletivo de professores temporários da Rede Municipal de Ensino, com 11.507 aprovados.

A classificação dos candidatos foi realizada conforme a nota final, composta pelas notas da avaliação escrita e da prova de títulos. No caso de empate são observados os seguintes critérios:

a) mais idade, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;

b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;

c) maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;

d) maior pontuação na prova de língua portuguesa;

e) maior pontuação na prova de legislação;

f) maior pontuação na prova de títulos;

g) ser efetivo da REME;



As chamadas para atribuição de aulas temporárias ocorrerão mediante as demandas e necessidades das unidades escolares da Reme, as quais serão publicadas no site da Semed.

A Prefeitura de Campo Grande afirma ainda que a classificação no processo seletivo não assegura ao professor o direito à convocação, que fica condicionada à classificação final e à disponibilidade de vagas nas unidades escolares da Reme.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande