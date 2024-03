Colheita brasileira de soja atinge 62,25% e produtores têm venda forte na última semana

De acordo com Pátria Agronegócios, o processo de colheita no Brasil atingiu 62,25% concluída nesta semana. Em 2023 o avanço atingia 62,88% para esta mesma semana; 71,68% em 2022; e 64,60% na média dos últimos 5 anos.

O ritmo da colheita segue abaixo do histórico de cinco anos, algo esperado diante das amplas janelas de semeadura ao longe do final de 2023. Centro-oeste e sudeste são as regiões mais avançadas do país, junto com o Paraná. Destaque para o começo da colheita no Rio Grande do Sul nesta semana. Em Mato Grosso do Sul a colheita atingiu 76,90%.

Continue Lendo...

A última semana foi marcada pelo destravamento dos negócios com soja no Brasil. Com a alta na Bolsa de Chicago, com as posições ficando em torno de US$ 12,00 por bushel, prêmios da soja melhores nos portos brasileiros e o dólar próximo a R$ 5,00, as cotações subiram (em MS a soja está a R$ 109,00 a saca) os produtores brasileiros venderam 4 milhões de toneladas em uma única semana.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: