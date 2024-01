Colheita de soja em MS atingiu 0,80% da área

A segunda-feira tem sido de atenção para os produtores rurais brasileiros. O primeiro ponta é destacado pela ausência da referência dos Estados Unidos para soja, milho, café, entre outros produtores, além de não catalisar no mercado do dólar, influenciado pela China que não alterou a expectativa de juros para o período médio. Aqui no Brasil, o produtor atua com a colheita da oleaginosa.

De acordo com a Pátria Agronegócios, em seus primeiros dados de colheita da soja 2023/24 no Brasil, os sojicultores trabalharam 2,38% da área, apresentando a mais adiantada colheita desde 2017. Em Mato Grosso do Sul a colheita está em 0,80%, mais acelerada que na mesma data em 2023, quando a atividade atingia 0,20% e mais rápida que a média dos últimos cinco anos, de 0,37%.

Continue Lendo...

Ouça a coluna CBN Agro Mercado desta segunda-feira (15):