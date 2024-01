Colisões de veículos em postes reduzem em MS, mas ainda representam riscos

O número de colisões de veículos em postes no estado de Mato Grosso do Sul reduziu significativamente em 2023. De acordo com dados da concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, a Energisa, foram registradas 103 colisões nos municípios sob a concessão da Energisa, 43 casos a menos do que em 2022.

Campo Grande lidera um ranking com 29 acidentes, seguido por Ponta Porã com 6. Aparecida do Tabuado e Chapadão do Sul, vem logo em seguida, com cada município registrando 5 colisões de veículos em postes.

No mês passado, em dezembro, uma motocicleta colidiu com poste na Rua Brilhante, entre a rua Doutor Sebastião José Machado e Aduei Rezek. A atendente de uma loja localizada na rua onde ocorreu o acidente, Aline Montana Oliveira, conta o transtorno causado devido à batida.

"Nós precisamos fechar, na verdade, todo mundo da rua fechou. Não passava carro, não tinha luz, então fechamos e retornamos só quando voltou, que foi no outro dia", disse Aline.

O coordenador de construção e manutenção da Energisa, João Ricardo Nascimento, explica o que fazer em caso de colisões compostas.

"É muito importante que o acidentado não tente sair do carro, nunca tocar em partes metálicas. E se tiver algum cabo de energia partido ao solo, não toque no cabo também, porque nós podemos ter um acidente envolvendo choque elétrico. A pessoa, de imediato, tem que acionar o Samu, e também a Energisa para que a gente possa enviar as nossas equipes para fazer todos os procedimentos de segurança e garantir que os devidos reparos sejam feitos com segurança", explicou Nascimento.

João Ricardo aponta quem que arca com os custos da manutenção do poste após o acidente.

"Quando ocorre um evento desse tipo, o motorista infrator fica responsável em arcar com todos os custos envolvendo a manutenção dessas estruturas", finalizou.