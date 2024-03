Com emoção e disputas de pênaltis, semifinalistas do Estadual estão definidos

Com duelo entre times da Capital, o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 já tem as semifinais definidas. O Operário encara a Portuguesa, enquanto Dourados e Corumbaense se enfrentam do outro lado da chave. Os jogos de ida estão previstos para o próximo final de semana.

O Dourados garantiu vaga na semifinal ao eliminar o atual campeão Costa Rica na disputa de pênaltis. Depois do empate no jogo de ida, o DAC saiu na frente no jogo de volta, mas sofreu o empate no segundo tempo. Nas penalidades, o Dourados levou a melhor e venceu por 4x2.

Também nos pênaltis, o Operário se classificou contra o Ivinhema. O Galo tinha vencido o jogo de ida por 1x0 na casa do adversário. Jogando em casa, o time da Capital foi derrotado pelo Ivinhema e a partida foi para a disputa de pênaltis, que terminou em 5x4 para o Galo. Destaque para o goleiro Elisson que defendeu duas cobranças.

O adversário do Galo será a Portuguesa que venceu o Aquidauanense por 1x0 na casa do adversário. Tiziu marcou nos acréscimos da segunda etapa e garantiu a vaga da Lusa entre as quatro melhores equipes do estado. Essa é a primeira participação da equipe na elite estadual.

O Corumbaense já havia vencido o Coxim por 4x2 no jogo de ida, mas não abaixou a guarda e venceu também o jogo de volta, pelo placar de 2x1. Com o 6x3 no placar agregado, o Carijó volta a disputar uma semifinal do torneio pela primeira vez desde 2018.

Operário x Portuguesa e Dourados, x Corumbaense começam a decidir a vaga neste fim de semana. Na segunda partida, Galo e DAC jogam em casa, por terem melhor campanha geral.