Comunidade indígena recebe atendimento gratuito para emissão de RG

Nesta sexta-feira (19), o projeto ‘Direito Humanos em Ação – Documentação’ teve uma edição especial, contemplando a população da Comunidade Indígena Água Funda. A ação foi realizada pela Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) em parceria com Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (IIGP) e proporcionou a 50 pessoas a solicitação da 1ª ou 2ª via do novo RG, gratuitamente.

O serviço oferecido nesta sexta, fez parte da programação alusiva ao Dia dos Povos Indígenas. A partir das 8h deste sábado (20), estão previstas diversas atividades culturais na comunidade.

Direito Humanos em Ação – Documentação

Na última quarta-feira (17), o mutirão esteve no Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza” com ação voltada apenas para o público idoso. Na quinta-feira (18), os trabalhos se concentraram na sede da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, localizada no Edifício Marrakesh, atendendo a população em geral.

Em 2023 a ação beneficiou cerca de 200 pessoas. Neste ano, o objetivo é que ao menos 500 pessoas, de diversos grupos, tenham acesso à 1ª e 2ª via do RG.

*com informações da Prefeitura de Campo Grande