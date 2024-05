Frente fria e pancadas de chuva chegam à MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens para esta quinta-feira (2). Além disso, com a aproximação de uma frente fria, espera-se pancadas de chuvas e tempestades, principalmente, em Porto Murtinho e no extremo sul do estado, que podem registrar uma leve queda nas temperaturas.

“A intensa massa de ar quente e seco deverá impedir o avanço dessa frente fria para o restante do estado”, explica o Cemtec. Além disso, o transporte de calor e umidade, combinado a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, podem favorecer a formação de instabilidades.

Mapa com a temperatura esperada em diversas regiões de MS feito pelo Cemtec

Nesta quinta-feira, Campo Grande amanhece com 23°C e chega aos 33°C nos horários mais quentes do dia. No município de Dourados a mínima é de 22°C e a máxima de 34°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas semelhantes de 24°C, com máximas de 32°C e 34°C, respectivamente.

Em Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, os termômetros marcam 26°C, inicialmente, e atingem os 36°C. Na região Pantaneira, Corumbá tem mínima de 27°C e máxima de 36°C. Já Aquidauana apresenta variação entre 24°C e 36°C.

Na região Norte, Camapuã e Coxim registram 22°C pela manhã, com máximas respectivas de 34°C e 35°C. Em Paranaíba, no Bolsão, os valores variam entre 21°C e 35°C; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 21°C e máxima de 36°C.