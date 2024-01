Conab reduz safra brasileira, mas segue muito otimista

A quarta estimativa da Conab para a safra 2023/24, indica um volume de produção de 306,4 milhões de toneladas, 4,2% ou 13,5 milhões de toneladas abaixo do obtido em 2022/23.

Comparativamente à terceira previsão, divulgada no início de dezembro último, observa-se uma redução de 1,9%, correspondendo a 5,9 milhões de toneladas, principalmente nos produtos soja, 4,9 milhões de toneladas e milho, 924,6 mil toneladas.

Para a soja, a produtividade nacional média é esperada em 57,18 sacas/ha, 2,2% inferior ao obtido na última campanha, resultando em produção total de 155.269,3 mil toneladas, uma redução de 4,2% em relação à previsão inicial e 3,1% menor que a última previsão. Também houve redução na estimativa de exportação, agora em 98,5 milhões de toneladas.

Para a safra 2023/24 de milho, a Conab prevê uma produção total de 117,6 milhões de toneladas de milho, um decréscimo esperado de 10,9%, comparando-se à safra anterior.

A estatal estimou também que a safra brasileira de arroz será 7,2% maior que a safra 2022/23, projetada em 10,8 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, trouxe uma manutenção do consumo nacional para 10,3 milhões de toneladas nas safras 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

A estimativa de produção de feijão ficou em 3,03 milhões de toneladas e consumo em 2,85 mi ton. Muito otimista, se compararmos aos fatores de mercado do feijão que têm precificado as variedades carioca e preto com valores acima de US$ 74 por saca de 60 quilos, expressando as perdas com a forte estiagem em alguns estados e excesso de chuvas no Paraná.

