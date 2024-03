Confira o Agendão Cultural deste fim de semana

Este fim de semana marca a nova temporada do MS ao Vivo em 2024, com show gratuito no Parque das Nações Indígenas, no domingo. Em Dourados e na capital, o cantor Tiago Iorc chega com sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina", no estilo voz e violão.

Em turnê pelo país para celebrar os 45 anos de carreira, o grupo de samba Fundo de Quintal tem parada em Campo Grande também neste fim de semana.

Quem também comemora aniversário é o Teatral Grupo de Risco, que completa 35 anos e prepara programação recheada e em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Vai ter peça, roda de conversa e música ao vivo. O Grupo Casa Coletivo de Artistas realiza o Casa Cult - Mulheres em Cena, com apresentações de cenas autorais de teatro, dança e música.

As feiras são opções de lazer e entretenimento, especialmente para quem gosta de artesanato, moda sustentável, gastronomia e exposição de itens colecionáveis. A Feira Afro, Vegana, de Antiguidades, Explosão, São Chico, da Praça Bolívia, Garimpasso e Encontro de Brechós serão organizados neste fim de semana.

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (8)

Os Encantos da Aurora - Nesta sexta-feira, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a escritora Mara Calvis lança seu mais novo livro infantil: "Os Encantos da Aurora". Notada por suas criações que celebram a pureza e a criatividade infantil, Mara agora dedica seu talento à sua mais recente neta, Aurora. Através de uma coleção de poesias, a autora faz um conto de fadas contemporâneo, imbuído não apenas com a magia da infância, mas também com a valorização dos vínculos familiares.

Em "Os Encantos da Aurora", Mara também conduz o leitor ao mundo mágico da jovem protagonista, onde a solidariedade e o afeto se destacam. A inspiração para esta obra brotou do seio familiar da autora, habitado por figuras tão encantadoras como a bisavó Izolina e a tataravó Júlia, esta última, eternizada na memória e nos afetos. A cerimônia de lançamento da obra ocorre em meio às comemorações de 84 anos da Biblioteca Municipal Anna Luíza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal.

Horário: 9h

Local: Biblioteca Municipal Anna Luíza Prado Bastos, no Horto Florestal - R. Joel Dibo, 1 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Exposição Acervo da Sectur A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) continua com seu acervo aberto à visitação. Estão expostas obras de Humberto Espíndola, J. Araújo, Luciano Laranjeira, Dilma Gomes, Silvia Santos, Carmen Leonardo, Antonio Lima, Jorapimo, Isaac Saraiva, Kinho, Melissa Barbosa, Cido Zaniratto, Helena Neder, Edson Castro, Daltro e Xavier. Além de funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, a exposição fica aberta aos sábados, das 8h às 18h.

Horário: 8h às 20h (sexta) e 8h às 18h (sábado)

Local: Galeria de Vidro Av. Calógeras, 3015 Centro

Entrada: gratuita

Casa Cult - Nesta sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, o Grupo Casa - Coletivo de Artistas, realiza o 1º Casa Cult - Mulheres em Cena. O público poderá conferir apresentações de cenas autorais de teatro, de dança e de música. Depois, as artistas convidadas realizarão roda de conversa para falar sobre mercado de trabalho, conquistas e desafios de compor uma trajetória na arte. No local também será ponto de recebimento de 1 kg de alimento não perecível. Os mantimentos serão doados à Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul. A entrega do alimento é opcional.

Horário: 19h às 21h

Local: Grupo Casa - Coletivo de Artistas - R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo WhatsApp (67) 99290-6961

35 anos do Teatral Grupo de Risco - O Teatral Grupo de Risco comemora 35 anos com programação recheada nesta sexta-feira. Primeiro, será apresentado o espetáculo "A Princesa Engasgada", de Márcia Frederico. Depois, roda de conversa debaterá o tema "Violência contra a Mulher: Enfrentamento e outras Perspectivas". Na sequência, haverá o Barzin TGR, com música a voz e violão, além do Karaokê de Risco. O objetivo principal é fazer a ocupação e manutenção do espaço, além de proporcionar a troca de experiências entre grupos, coletivos e indivíduos do meio artístico, com reflexões e debates acerca do trabalho da arte e cultura em Campo Grande.

Horário: a partir das 19h30

Local: Sede do Teatral Grupo de Risco - R. Trindade, 401 - Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Tiago Iorc - Seis anos depois, o cantor Tiago Iorc retorna a Campo Grande com seu show no estilo voz e violão, trazendo sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina". Artista sul-mato-grossense, Dora Sanches faz a abertura da noite.

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: ingressos a partir de R$ 280, pelo link https://bit.ly/4bYxcBd

Festa Pantaneira - O Coliseu do Circuito de Laço Comprido (CLC) recebe a 1ª Festa Pantaneira, que promete agitar os amantes de bailão e movimentar a arena com muita laçada. Entre as atrações confirmadas estão Laço de Ouro, Filhos de Campo Grande, Grupo Uirapuru, Rodrigo Nogueir, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro, além de Brenno Reis e Marco Viola. A programação segue até domingo.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque do Peão CLC - Rodovia MS-010 km 6, saída para Rochedinho

Entrada: gratuita

Quintal Sesc com karaokê - Em novo formato, o Quintal Sesc agora acontecerá duas vezes por mês, a partir das 17h, com brincadeira para crianças. A principal novidade é que a música fica por conta dos participantes. Um karaokê vai animar o pessoal a partir das 20h. Para participar, basta se inscrever e o animador irá convidar os inscritos a soltar a voz e mostrar seu talento. A gastronomia oferece bebidas, doces e pratos para todos os gostos e os animais de estimação são muito bem-vindos.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo 1º piso, no Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Entrada: gratuita

Shopping Campo Grande Também no Shopping Campo Grande, crianças e adultos podem aproveitar o Ita Center Park, que conta com uma variedade de atrações: Ranger, Disco, pista de choque, cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, rock & roll, cama elástica, giostrina, trenzinho, charrete, caminhãozinho, tiro ao alvo, pesca e roda gigante. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Sucesso com a criançada, os parques do Gato Galáctico e Capitão Pop It se despedem de Campo Grande neste fim de semana. As atrações estarão disponíveis no shopping até o domingo. O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona diariamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Para brincar, os valores são: até 40 min, R$50; de 41 a 60 minutos, R$60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$80 e de 121 a 180 minutos, R$90.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Norte Sul - Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Norte Sul Plaza vem com programação especial, oferecendo descontos em diversas lojas e brindes para mulheres. Nesta sexta-feira, as clientes também podem aproveitar o Lounge Dia da Mulher, espaço criado na entrada da praça de alimentação, totalmente ambientado para fotos nesta data tão especial. O espaço conta com um painel com as fotos das mulheres que fazem parte do Norte Sul Plaza.

As atividades voltadas ao público infantil continuam: Parque Floresta Encantada: Madagascar workshops de modelagem com massinha elástica (slimeria), sessões de jogos de tabuleiro, acesso à biblioteca e área recreativa do Espaço Sesc. A ExpoNorte, do Coletivo de Artesãos ArteMS, segue com exposição de produtos manufaturados e feirinha com economia criativa no corredor em frente às Casas Bahia.

O Sesc apresenta também no shopping a exposição "Olhares do Lageado", uma celebração visual do Bairro Parque do Lageado e suas redondezas, capturada pelas lentes dos alunos do Sesc Lageado. Sob a orientação do fotógrafo Roberto Higa, os jovens mergulharam nas nuances da arte fotográfica, buscando não apenas registrar imagens, mas também contar histórias visuais que refletem a identidade cultural do bairro e de sua região. A exposição vai até 31 de março.

Horário: 10h às 23h

Local: Shopping Norte Sul Plaza Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita (Espaço Sesc) e com ingressos à venda na bilheteria (Parque Madagascar)

Red Hot Cover - Diretamente de São Paulo, a banda Call It Fornication desembarca em Campo Grande para tocar grandes sucessos do Red Hot Chili Peppers, no Blues Bar. O grupo se apresenta nesta sexta-feira e volta ao palco também no sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar - R. 15 de Novembro, 1186 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo link

Nu Metal no Zé - Criatividade nos riffs, melodias, versos e ritmos progressivos dos gêneros Nu Metal e Metalcore. As bandas autorais campo-grandenses Nameless e Líquido vão comandar a noite de sexta-feira no Zé Carioca.

Horário: 20h

Local: Bar Zé Carioca - R. Gen. Melo, 91 - Centro

Entrada: R$ 15

Mirante Samba - O Mirante Samba Club dá as boas-vindas aos fãs de samba e pagode com programação recheada. A nova casa de shows prepara sua inauguração com Made in Samba, 4 é Par, DJ ALX e DJ Lino.

Horário: a partir das 19h

Local: Mirante Samba Club

Entrada: informações e reserva pelo WhatsApp (67) 99204-9845

Sábado (9)

Clube de leitura - Na primeira edição do projeto de leitura no Copo Bar, a obra selecionada foi Macabéa Flor de Mulungu, de Conceição Evaristo. A autora evoca no livro a ancestralidade da personagem de Clarice Lispector. A leitura será realizada com Aline Cantini, Febraro de Oliveira e Lorena Gonçalves.

Horário: 16h

Local: Copo Bar - R. 14 de Julho, 2530 - Centro

Entrada: gratuita

Fundo de Quintal - Em turnê pelo país para comemorar os 45 anos de carreira, o grupo de samba Fundo de Quintal tem parada em Campo Grande neste sábado. Abrem o show os artistas regionais Chokito e Juci Ibanez.

Fundo de Quintal surgiu no Rio de Janeiro, nos anos 1970, e já foi berço de Jorge Aragão e Arlindo Cruz (Foto: Divulgação)

Horário: a partir das 19h

Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista

Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://bit.ly/3wJlL07

Encontro de brechós - Mais de 40 brechós vão expor suas peças no Encontro de Brechós, no Horto Florestal, oferecendo uma gama de opções de moda exclusiva e consciente, com preços a partir de R$ 10.

Horário: 8h às 14h

Local: Horto Florestal - R. Joel Dibo, 1 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Versos para Mastigar - No sábado, o poeta Fábio Gondim lançará seu livro "Versos Para Mastigar", na sede do Grupo Casa. O lançamento contará com mesa composta por Erick Leite e mediação de Henrique Pimenta. "Versos para Mastigar" é o segundo livro da Trilogia da Degustação. Nos três volumes é feita analogia entre as sensações físicas (sabor, textura e temperatura) com os sentimentos experimentados pelo ser humano. Este livro em específico divide-se em 7 capítulos: versos viscosos, versos crocantes, versos ásperos, versos densos, versos macios, versos cremosos, e outras texturas.

Horário: a partir das 19h

Local: Grupo Casa - Coletivo de Artistas - R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai

Entrada: gratuita

Feira Afro - Como forma de potencializar a cultura negra e promover o empreendedorismo, a Feira Afro de MS vai ocupar a Plataforma Cultural, em Campo Grande. Vai ter arte, música, gastronomia, moda e artesanato.

Horário: 17h às 22h

Local: Plataforma Cultural - Av. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: gratuita

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho acontece neste sábado. O espaço vai reunir itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos.

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Ary Coelho - R. 14 de Julho - Centro

Entrada: gratuita

Feira São Chico - A quem aprecia uma boa feira, a São Chico traz diversos expositores ligados à moda, artesanato, culinária típica e decoração. O evento na Orla Morena também conta com área kids para as famílias aproveitarem junto à criançada.

Horário: 16h às 21h

Local: Orla Morena - Av. Noroeste, 1600 - Cabreúva

Entrada: gratuita

Comitiva Cultural - A estreia do projeto "Comitiva Cultural - Teatro em Comboio por MS" acontece neste sábado. O programa agrega sete coletivos e 14 peças teatrais e visitará nove cidades do estado, com o conceito de levar "arte por toda parte". Durante o lançamento, o grupo Fulano Di Tal encena a peça "Do Bem Amado".

Horário: 19h

Local: Sede do Teatro Grupo de Risco - R. Trindade, 401 - Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Feira Explosão - A Feira Explosão toma conta da Morada dos Bais em mais um sábado, com diversidade de expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável.

Horário: 8h às 13h

Local: Orla da Morada dos Bais - Av. Afonso Pena - Centro

Entrada: gratuita

Noite do Flashback - O Ranchus Beer recebe a Noite do Flashback, com o melhor da música que embalou os anos 1970, 1980, 1990 e 2000, sob comando do DJ Marcello Cavallero e convidados.

Horário: a partir das 21h

Local: Ranchus Beer - R. Dois de Março, 1173 - Vila Taquarussu

Entrada: R$ 10 na hora

Stand-up com Afonso Padilha - O humorista Afonso Padilha vem a Campo Grande apresentar seu stand-up comedy "Ninguém se Importa". Com sua habilidade em transformar situações do dia a dia em piadas hilárias, o curitibano vem conquistando fãs em todo o Brasil e vem se destacando como um dos principais nomes da comédia nacional.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo link.

Emo Night - A banda The Luanna vai ao palco do Barcelona Pub em tributo à cantora Pitty. Além disso, a banda RED preparou show especial com músicas de artistas internacionais consagradas, como Paramore, Avril Lavigne, Evanescence e muito mais.

Horário: 21h

Local: Barcelona Pub - R. José Eduardo Rolim, 201 - Vila Antonio Vendas

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo link.

Domingo (10)

Margareth Menezes - O MS ao Vivo está de volta e Margareth Menezes será a responsável por abrir o ano com show gratuito no Parque das Nações Indígenas. O Projeto Elllas abrirá o show, levando a mistura do rock, pop e samba ao palco. Com repertório extraído do grosso caldo cultural que permeia a formação sociocultural de Mato Grosso do Sul, o trio Elllas, formado pelas cantoras e compositoras Erika Espíndola, Marta Cel e Renata Sena juntas, representa a singularidade cultural existente no estado com os diferentes gostos, gêneros e inspiração musical que serão levados pelas intérpretes ao grande público.

Com a pluralidade que o evento pede, o MS ao Vivo trará também intervenções artísticas, área gastronômica e de economia criativa, para que as famílias curtam o evento, além da acessibilidade presente com área PcD e intérprete de Libras.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas - Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Festival de Verão no Parque - Com objetivo de oferecer atividades físicas, culturais e de lazer à população, a Fundesporte promove mais uma edição do Festival de Verão no Parque. O evento será repleto de atividades gratuitas como ioga, shows artísticos, pedalada infantil, oficinas de capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras.

Horário: a partir das 7h

Local: Parque das Nações Indígenas - Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira Vegana - Após sucesso na primeira edição, a Feira Vegana no Teatro volta a acontecer no domingo, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Vai ter muita gastronomia vegana, artesanato e atrações artísticas para adultos e crianças. Em alusão à proximidade com o Dia Internacional da Mulher, o espaço vai colocar o palco à disposição só para mulheres, no "Palco Delas".

Horário: 11h às 18h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo R. Barão de Melgaço, 177 Centro

Entrada: gratuita

Dia do Grafite - No Dia Nacional do Grafite, artistas vão se reunir para criar um mural de 120 m² que represente a fauna, flora e letras, em homenagem à diversidade natural e cultural que permeia Mato Grosso do Sul e o hip hop. O evento, organizado pelo Campão Graffit, terá a participação de 13 grafiteiros da região e dois artistas convidados do Rio Grande do Sul.

Além da pintura do mural, o evento contará com atividades interativas, como uma parada literária e troca de livros, música ao vivo com o DJ Marcelinho da ZS e sorteio de brindes.

Horário: a partir das 8h

Local: Av. Costa e Silva, esquina com Fábio Zahran, próximo à UFMS - Vila Olinda

Entrada: gratuita

Costela de chão e baile - O sabor inigualável da costela no fogo de chão e muito baile. Assim será o domingão no Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Farroupilha. Além de saborear o autêntico churrasco no estilo campeiro, o público poderá aproveitar o fandango com o Grupo Trem Bão.

Horário: a partir das 10h

Local: CTG Farroupilha - Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930 - Monte Castelo

Entrada: ingressos a R$ 50 antecipado pelo WhatsApp (67) 99290-7049, R$ 60 na hora. Crianças até 7 anos não pagam; de 7 a 12 anos pagam meio ingresso

Garimpasso - Mais um encontro mensal de brechós trará acervo de cinco mil peças neste domingo. São mais de 15 expositores. Vai ter também música, bebidas e mudas de plantas à venda.

Horário: 17h às 20h

Local: Travessa Mirassol, 129 - Coronel Antonino

Entrada: gratuita

Praça Bolívia - Arte, moda, artesanato, apresentações musicais e artísticas, culinária, colecionismo, antiguidades e muito mais. A feira da Praça Bolívia vem com tudo neste domingão.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia - R. Barão da Torre - Coophafé

Entrada: gratuita

Encontro feminino de skate - Dando início ao ciclo de encontros das Pantaneiras Skate Girls em 2024, as meninas skatistas vão se reunir neste domingo, no Parque das Nações Indígenas. O evento faz alusão ao Dia Internacional da Mulher e também terá piquenique. O grupo pede que cada participante leve um lanche (comidas e bebidas) para compartilhar durante o encontro.

Horário: 8h

Local: Pista de skate do Parque das Nações Indígenas - R. Antônio Maria Coelho, 6200 - Jardim Veraneio

Entrada: gratuita

Bibi do Cavaco - Ao som do chorinho, o bar Ô de Casa prepara um fim de tarde especial em seu quintal, com apresentação de Bibi do Cavaco e o Som que Chora.

Horário: a partir das 17h30

Local: Ô de Casa R. Espírito Santo, 1455 Vila Célia

Entrada: R$ 15, com reservas pelo WhatsApp (67) 98193-5180

Interior

Bataguassu

Encontro Regional de Artesanato - Em Nova Porto XV, Distrito de Bataguassu, o 1º Encontro Regional de Artesanato da Costa Leste vai reunir artesãos e comunidade também das cidades vizinhas de Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Cassilândia e Inocência. A finalidade é valorizar a cultura local e promover a preservação dos saberes entre os artesãos da região.

O evento promete ser um marco no fortalecimento da identidade cultural e na promoção da economia criativa na região, buscando trazer oportunidades para os artesãos divulgarem seu trabalho.

Horário: 9h

Local: Centro Comunitário Jailton Santana de Lima, na Reta A1 - Nova Porto XV, Distrito de Bataguassu

Entrada: gratuita

Dourados

Vereda da Salvação - Explorando temas como religião, fervor religioso e disparidades sociais no ambiente rural, a peça "Vereda da Salvação" será encenada pela 14ª Turma de Artes Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Esta é uma peça teatral envolvente que explora as diversas camadas da vida e da fé, proporcionando ao espectador uma reflexão profunda e estimulante sobre os desafios enfrentados pelos personagens, que ecoam de perto as experiências humanas, tanto as positivas quanto as negativas.

Horário: 20h

Local: Núcleo de Artes Cênicas (NAC) da UFGD - R. João Rosa Góes, 1761 - Vila Progresso unidade I - Rod. Dourados-Itahum, km 12 - Cidade Universitária Unidade II, Dourados

Entrada: gratuita

Tiago Iorc - Após passar pela capital na sexta, Tiago Iorc também se apresenta em Dourados, no sábado. Dora Sanches também abrirá o show.

Cantor e compositor, Iorc se consagrou como um dos principais ícones do pop brasileiro (Foto: Divulgação)

Horário: 20h

Local: Salão nobre do Clube Indaiá - R. Indaiá, 850 - Altos do Indaiá, Dourados

Entrada: ingressos a partir de R$ 280, pelo link https://bit.ly/438hiA7

Feira Criativa Mulheres em Ação - Com o tema "Bem-estar", a feira visa promover a economia local, proporcionar network e promover a marca dos expositores. O evento terá praça de alimentação, atendimento ao público com exames básicos de saúde, música ambiente, espaço kids, além de profissionais de terapias integrativas. A feira acontecerá em ambiente descoberto, na calçada ao redor do parque do BNH 1º Plano, neste sábado e domingo.

Horário: 16h às 22h

Local: Ceper BNH 1º Plano - Av. Monte Alegre, Jardim Água Boa, Dourados

Entrada: gratuita

Afonso Padilha - Após se apresentar na capital, o comediante Afonso Padilha também leva seu espetáculo "Ninguém se Importa" a Dourados, no domingo.

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos Unigran - R. Balbina de Matos, 2121 - Vila São Luiz, Dourados

Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo link https://bit.ly/3Ipevci

Jaraguari

FestJar em Furnas - A comunidade Furnas do Dionísio se prepara para receber a segunda eliminatória do Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar), que celebra talentos locais e promove a valorização da cultura dentro da zona rural do município. A segunda eliminatória do festival de música, na Furnas do Dionísio, representa uma oportunidade para os moradores compartilharem suas habilidades musicais e culturais com um público mais amplo.

Horário: a partir das 16h

Local: Salão Social da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola - Furnas do Dionísio

Entrada: gratuita

