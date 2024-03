Confira os eventos culturais deste fim de semana

O mês de março chega com uma programação repleta de atrações culturais já em seu primeiro fim de semana, destinada a todos os públicos, idades e gostos.

O cantor Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, vem a Campo Grande em show intimista com voz e violão, já o chamamé domina a noite desta sexta-feira na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A festança também terá muita polca, guarânia e bolero, com grupos nacionais e paraguaios.

Em edição especial voltada às mulheres, a Feira Ziriguidum organiza um encontro para debater o tema "Perspectivas da Economia Criativa sob a Ótica Feminina”. Sob a mesma temática será organizada a feira Arena MS Cultural.

O Mercado de Pulgas vai movimentar os altos da Afonso Pena no domingo. Encontro ideal para aqueles que possuem objetos antigos, preciosidades e que desejam compartilhar esses itens com quem compartilha dos mesmos hobbies.

A Setesc e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (1º)

O Pagador de Promessas – Leituras dramatizadas de textos de teatro. Assim será o “Projeto Roda de Teatro”, que será apresentado no Teatro do Mundo nesta sexta-feira. A Roda de Teatro é inspirada nas rodas de samba, capoeira e até nas peladas de futebol. Uma vez por mês, o espaço receberá uma leitura de texto da literatura dramática, sempre em roda e com a mais legítima informalidade criativa.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição Talentos do TCE-MS - Nesta sexta-feira haverá a estreia da exposição do Tribunal de Contas do Estado. O evento contempla 12 artistas. São diversas obras de servidores e familiares, com expressões artísticas que vão desde telas, aquarelas, fotografias, entre outras.

Horário: 9h

Local: sede do TCE - Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº , Bloco 29 - Parque dos Poderes

Entrada: gratuita

Norte Sul – O Shopping Norte Sul Plaza vem com atividades voltadas ao público infantil, como o Parque Floresta Encantada: Madagascar workshops de modelagem com massinha elástica (slimeria), sessões de jogos de tabuleiro, acesso à biblioteca e área recreativa do Espaço Sesc. Além disso, todos os dias tem a ExpoNorte, do Coletivo de Artesãos ArteMS, com produtos manufaturados e feirinha com economia criativa no corredor em frente às Casas Bahia.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita (Espaço Sesc) e com ingressos à venda na bilheteria (Parque Madagascar)

Parque de diversões – O Ita Center Park continua no estacionamento do Carrefour, no Shopping Campo Grande. O parque de diversões conta com uma variedade de atrações, incluindo o Ranger, Disco, Pista de choque, Cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, Rock & Roll, Cama elástica, Giostrina, Trenzinho, Charrete, Caminhãozinho, Tiro ao alvo, Pesca e a icônica Roda Gigante. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras.

Os parques infláveis também seguem no Shopping Campo Grande, mas em reta final, já que serão desinstalados no dia 10 de março. Tem o Parque do Gato Galáctico e o circuito inflável do Capitão Pop It. O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona diariamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Para brincar, os valores são: até 40 min, R$ 50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$ 70; de 91 a 120 minutos, R$ 80 e de 121 a 180 minutos, R$ 90.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Noite da polca e chamamé – Vem aí a 17ª edição da Noite da Polca, Guarânia, Chamamé e Ritmos Latinos, que incluem o bolero, tango, e “chá, chá, chá”. A grande festa dançante acontecerá na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, com atrações nacionais e do Paraguai. Agitam a noite o Conjunto Folklórico Municipal de Asunción (Paraguai), Gerardo Ortiz da Arpa, Abel Baez e grupo, Paulo e Sérgio Arguelo. O convidado especial é Luiz Amarilha.

Horário: 19h30

Local: AABB Campo Grande - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 615 – Jardim Veraneio

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo WhatsApp (67) 99927-5144 ou 98416-5738

Exposição Acervo da Sectur – A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) coloca à disposição seu acervo para visitação. Estarão expostas obras de Humberto Espíndola, J. Araújo, Luciano Laranjeira, Dilma Gomes, Silvia Santos, Carmen Leonardo, Antonio Lima, Jorapimo, Isaac Saraiva, Kinho, Melissa Barbosa, Cido Zaniratto, Helena Neder, Edson Castro, Daltro e Xavier. Além de funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, a exposição fica aberta aos sábados, das 8h às 18h.

Horário: 8h às 20h (sexta) e 8h às 18h (sábado)

Local: Galeria de Vidro – Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Zapata MC - O motoclube Zapata MC - Facção Los Revolucionários abre sua sede ao público que quer curtir o melhor do rock nacional e internacional. A animação do rolê fica por conta de Bruno Cardoso.

Horário: 19h

Local: Sede do Zapata MC - R. Eng. Orlando Oliveira, 477 - Parque Res. União

Entrada: gratuita

Beca Rodrigues - O gastrobar Quokka Bar-Becue traz a cantora Beca Rodrigues para animar a noite ao som da MPB.

Horário: a partir das 18h

Local: Quokka Bar-Becue - R. Antônio Maria Coelho, 3640 - Jardim dos Estados

Entrada: R$ 10 de couvert

Made in Samba - Sextou com Made in Samba no Capivas Cervejaria.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10 na portaria, após as 19h

Sextou na Lup - Para começar o fim de semana animado, a Lupland Biergarten recebe o grupo Tropical Mankeys, com alternative rock e tributo à banda Red Hot Chili Peppers.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Flashback no Estoril – O Clube Estoril prepara mais uma noite de flashback, com sucessos dos anos 70 e 80. Os DJs JB e Simmu comandam o setlist.

Horário: 20h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista

Entrada: R$ 30 na portaria

Sábado (2)

Feira Ziriguidum – Em uma edição especial comemorativa do Dia Internacional da Mulher, a Feira Ziriguidum organiza um encontro para debater o tema "Perspectivas da Economia Criativa sob a Ótica Feminina", com a participação de Romilda Pizane, Katienka Klain e Daniele Rehling. A apresentação musical será comandada por Kiarinaha, Karla Coronel e Dany Cristinne. Já a dança estará a cargo de Ariane Nogueira, Livia Lopes e Rose Mendonça, enquanto o Coletivo Clandestinas proporcionará uma intervenção artística. Além disso, haverá expositores de gastronomia, artesanato, moda e outras áreas.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Avenida Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Feira Arte com Missão e Parceiros – Quem gosta de comida oriental não pode perder a primeira edição de fevereiro da Feira Arte com Missão e Parceiros. O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras. Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito).

Horário: 15h às 20h

Local: R. São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: gratuita

Dançar o descanso – O Museu da Imagem e Som (MIS-MS) recebe, agora em março, a oficina Dançar o Descanso, com a atriz Liz Nátali Sória. As aulas irão acontecer em todos os sábados do mês. A oficina é um convite para a pausa, a suspensão e o autoconhecimento corporal diante de um tempo em que impera o cansaço, o excesso e o produtivismo. A técnica pedagógica aplicada será da eutonia, que tem por finalidade o autoconhecimento corporal em suas várias camadas, como a pele, as estruturas ósseas e a biomecânica de movimentos.



Na oficina, tema do descanso estará presente ao longo das vivências, criações em dança e estudos poéticos (Foto: Divulgação)

Horário: 9h às 11h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Feira de vinil – Na estreia da Feira de Discos de Vinil em Campo Grande, o público terá à disposição uma seleção de mais de cinco mil LPs para explorar. O evento vai reunir diversas lojas, tanto de Três Lagoas quanto da capital, que irão expor seus acervos. Para animar o evento, o DJ Amarelo Drama ficará responsável pela música, garantindo uma noite envolvente com sua seleção de discos.

Horário: 17h às 22h

Local: Eden Beer - Avenida Mato Grosso n° 68

Entrada: gratuita

Clássicos do flashback - As bandas Mullets e Control A farão uma viagem no tempo, tocando clássicos do flashback no Blues Bar.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 30 na portaria

Louva Dub e Curimba - Louva Dub e a banda Curimba evocam a nostalgia neste sábado. No formato power trio, a Louva fará releituras modernas do reggae e da música brasileira. O evento começa ao som do DJ Jorge 67.

Horário: 21h

Local: Barcelona Pub - R. José Eduardo Rolim, 201 - Vila Antonio Vendas

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://bit.ly/48Ax0oT

Salseiro do Soares – Os amantes de som automotivo já têm um ponto de encontro neste sábado. O Salseiro do Soares promete fazer um som de paredão com sete carros confirmados. Fiesta do Marcelo, Saveiro do Soares, Parati do Renê e DJ Amandaka também tomam conta da festa.

Horário: a partir das 22h

Local: R. Barbacena, 2007 - Jardim Noroeste

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, com reservas pelo WhatsApp (67) 99306-5211

Noite Preta - LadyAfroo e Palo comandam o DJ set no Vexame Bar, neste sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Vexame Bar - Av. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: a consultar na portaria

Forfé - O sabadão também é de muita violada sertaneja. O Forfé chega com Rapha e Léo, Marco Antônio e Gabriel, Julia e Rafaela.

Horário: 16h à 00h

Local: Estância das Flores - Av. Cônsul Assaf Trad, 3484 - Cel. Antonino

Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/forfe/2349231



Domingo (3)

Arena MS Cultural - Em edição especial pelo Dia Internacional da Mulher, a feira de empreendedorismo Arena MS Cultural acontece neste domingo. Lauren Cury e banda agitam o evento. Haverá ainda recreação infantil gratuita e feira de adoção de animais de estimação.

Horário: 17h

Local: Arena MS Cultural - R. Marquês de Lavradio, 399 - Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Mercado de Pulgas – Domingo acontece mais uma edição do Mercado de Pulgas nos altos da Avenida Afonso Pena. A feira proporciona um espaço para vendas e trocas entre expositores e clientes. Um evento ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e que desejam compartilhar esses itens com pessoas que compartilhem dos mesmos interesses e/ou hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente expor essas preciosidades. No melhor estilo europeu, o Mercado de Pulgas campo-grandense é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, capital francesa, no século XIX.

Horário: 8h às 13h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – lateral do Bioparque Pantanal

Entrada: gratuita

Chorinho – Um quintal para apreciar a boa música, com descontração e para celebrar a amizade. Essa é a proposta do bar Ô de Casa, que neste sábado apresenta Bibi do Cavaco e o Som que Chora, abrindo a temporada de choros e sambas no local.

Horário: a partir das 17h30

Local: Ô de Casa - R. Espírito Santo, 1455 - Vila Célia

Entrada: R$ 15, com reservas pelo WhatsApp (67) 98193-5180

O Teatro Mágico – Com a turnê "Desprovido de Horários e Aflições" para comemorar os 20 anos de estrada, O Teatro Mágico chega a Campo Grande. Criador do grupo musical, Fernando Anitelli propõe uma experiência mais próxima com o público, no estilo voz e violão, promovendo uma atmosfera intimista e muita interação. Durante o espetáculo, serão revisitadas as origens, influências e momentos de inspiração que moldaram a trajetória de O Teatro Mágico.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos de R$ 40,25 a R$ 207, pelo site.