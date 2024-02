Confira os eventos deste fim de semana na Capital

Na capital, o Cordão da Valu e o Capivara Blasé, principais blocos de rua campo-grandenses, prometem lotar a Esplanada Ferroviária mais uma vez. No local, o Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ do estado, abre a festa já nesta sexta-feira. Tem muita folia também em bares e boates da Cidade Morena, sem contar o desfile das escolas de samba na Praça do Papa.

Para os que preferem um programa mais tranquilo, os shoppings oferecem uma série de atrações para a família, especialmente para a criançada, com oficinas e atividades recreativas.

A primeira edição da Feira Bolívia em 2024 será realizada no domingo de Carnaval. A programação do evento conta com tradicionais expositores de comidas típicas, moda, artesanato, e cultura. A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão de Carnaval. Confira:

Sexta-feira (9)



Quintal Sesc – Mais uma edição do Quintal Sesc acontece nesta sexta-feira. A programação promete envolver o público com muito entretenimento e gastronomia, a partir das 17h. As brincadeiras para os pequenos começam às 17h20. O show musical será de Maninho Gomes, com samba e diversas canções nacionais para dançar e já se preparar para o Carnaval, às 20h. A participação nas oficinas infantis está sujeita à doação de um livro infantil ou quadrinho, que será destinado ao projeto Sorrisos Literários.

A atração especial da noite será o Clube Dachshund de MS, que reúne tutores e cachorros da raça conhecida popularmente por “salsichinha”. O encontro proporciona a troca de experiências entre os “pais e mães de pet”. A oferta culinária é ampla, com alternativas para todos os paladares, incluindo sushi, sobremesas e o conhecido choripan, além do chope Germânia. É importante observar que a programação está sujeita a alterações em caso de condições climáticas adversas, uma vez que as atividades acontecem ao ar livre.

Horário: 16h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Bloco Reggae – Além de muito samba e axé, o Carnaval da capital também terá reggae. A Associação de Reggae do estado promove o Bloco Reggae nesta sexta-feira e sábado, trazendo as cores vibrantes, as mensagens amorosas, as letras de resistência e as boas energias. O movimento também estará arrecadando roupas e agasalhos, que serão destinados a entidades filantrópicas.

Horário: 15h às 23h

Local: Monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviária – Av. Calógeras, 5045 – Centro

Entrada: gratuita

Carna do Capivas – O Capivas Cervejaria vem com programação recheada para o Carnaval. Made in Samba (sexta-feira); Sampri (sábado); Gustavo Freitas, DJs Depieri e Laura Bittar com pop e funk (domingo); DJ set com TGB, Tamys e Afropay (segunda-feira); DJ Letícia, Mari Ogatha e Lannovisk (terça-feira).

Horário: 16h às 00h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10 na portaria, após às 19h

Farofolia – Pelo segundo ano consecutivo, a abertura do Carnaval na Esplanada Ferroviária fica por conta do Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ do estado. Com muito funk, pop e eletrônica, mais de 15 atrações culturais se apresentam este ano e, como não poderia deixar de ser, o foco da programação é a diversidade. O Farofolia começa com set dos djs Jubba, Hytalo, Gaga Funkeira, Fábio Jara, Afropaty, Deumathh e Abhnerrr.

A festa segue com apresentação de vogue dos bailarinos da “House of Hands Up”, grupo de dança performática LGBTQIA+ com aprofundamento na cultura ballroom e estéticas vogue. Depois a folia abre alas para os representantes da comunidade queer e da Cultura de Campo Grande subirem ao palco.

Depois é a vez do Crew Drag CG levar a arte drag para o palco, com performances de 13 drag queens, são elas: Afrodite Fetake, Samanta Blossom, Kitana Shiva, Rafa Spears, Gaga Funkeira, Miss Violence, Rachel Black, Chloe Milan, Greyce Kelly, Afropaty, Jhaninne Perry, Bruandra Guel e Anna Burtton. Os djs Gustavo Freitas e Renê, também produtores do bloco, apresentam um set repleto de hora da cultura pop e a cantora Joyce Bethânia encerra a programação.

Após a programação oficial na rua, o Farofolia chama todo mundo para o after na boate Loop Music Hall, que também fica na Esplanada. O espaço traz atrações com DJ set e apresentações ao vivo nos cinco dias de folia, de sexta-feira a terça, começando às 23h. O ingresso estarão à venda no local, a partir de R$ 20.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – R. Doutor Temístocles, 103, entre a 14 de Julho e Calógeras – Centro

Entrada: gratuita

Nada sobre nós sem nós – O grito de Carnaval do bloco inclusivo "Nada sobre nós sem nós" acontece nesta sexta-feira, com banda de marchinha e set do DJ JK.

Horário: 16h às 22h

Local: Arena do Horto Florestal – R. Joel Dibo, 1 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Carna Caam – Depois de um intervalo de mais de duas décadas de inatividade, o Bloco Confraria da Arte e do Artesanato das Moreninhas retorna às ruas nesta sexta-feira. O percurso do bloco se estenderá do Centro Comunitário até o Parque Jacques da Luz.

Horário: 18h

Local: Centro Comunitário da Moreninha II - R. Anaca, 320 – Moreninha II

Entrada: gratuita

CarnaRock – Super shows com as bandas Lowdown, Unsafe e Herezia agitam o CarnaRock no Barcelona Pub, na sexta-feira. Durante a noite, o público poderá vivenciar toda a energia e intensidade de músicas que vão do Grunge ao Nu Metal, lembrando Slipknot, Limp Bizkit, Linkin Park e muito mais. Já no sábado vai ter muito metal pesado com a banda Eskröta, que terá a companhia das bandas Haze, Enterrado e Satan Vive.

Horário: 21h às 5h

Local: Barcelona Pub – R. José Eduardo Rolim, 201 – Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelos links https://articket.com.br/e/1629/carnarock-barca-sexta (sexta) e https://articket.com.br/e/1604/carnarock-barca-eskrota (sábado)

CarnaLUP – Nesta sexta, a Lupland Biergarten traz sua programação carnavalesca com rock, ao som de Bortoti e On the Road. Já no sábado, Made in Samba e Vem com a Brisa animam a noite. O agito do domingão fica com Brasilis e convidados.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo link https://linktr.ee/luplandbiergarten

Carna Ponto Beats – O Ponto Bar terá, pela segunda vez, camarote durante o Carnaval na Esplanada Ferroviária, durante os cinco dias de folia, começando nesta sexta-feira. Para os foliões animados a festa pode terminar só às 6 horas da manhã. O after na Loop começa às 23 horas, com set de diversos DJs do estadfo. Os ingressos são vendidos na hora e, para quem já tiver adquirido o Carna Ponto Beats, a entrada é gratuita.

Horário: 16h às 23h

Local: Ponto Bar – R. Temistócles, 103 – Centro

Entrada: passe vendido a partir de R$ 100 (pulseira, abadá personalizado, kit ressaca e copo), pelo link https://bit.ly/4byLVTl

Folia no Shopping CG – O Shopping Campo Grande oferece uma variedade de opções para aqueles que não viajaram ou estão visitando a capital durante o feriado. A programação inicia-se na sexta-feira e se estende até a quarta-feira. Os pets também podem participar da folia. Para quem não resiste à fofura de ver animais fantasiados, no sábado, às 16h, acontece o Cãocurso de Fantasias.

Na terça-feira, os cabelos mais criativos prometem entreter o público e têm a chance de receber prêmios, no concurso “Cabelo Maluco”. Além da competição, haverá atividades recreativas e pintura facial. No domingo acontece mais um bailinho infantil. O bloquinho para os pequenos também tem programação na segunda-feira de Carnaval. Todas as atividades de Carnaval entre domingo (11) e terça-feira (13) iniciam às 16h em frente à Carter’s, com participação gratuita, mediante inscrição prévia pelo site www.shoppingcampogrande.com.br.

Os parques da praça central continuam com as aventuras do Gato Galáctico e Capitão Pop It. Os locais são indicados para crianças de até 12 anos. As crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável.

Horário: a partir das 16h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50 (parques temáticos), com vendas no local

Feriadão no Norte Sul – Durante o Carnaval, o Shopping Norte Sul Plaza também traz atividades para a criançada, incluindo o Bailinho de Carnaval, atividades como desfile de fantasias, pintura facial e penteados extravagantes, além de outras atrações para toda a família. No sábado (10), além do Bailinho infantil, haverá o Bailinho Flashback. Também serão oferecidos pipoca e algodão doce gratuitamente das 15h às 17h.

No Espaço Sesc, as atividades começam às 13h e vão até às 18h, com apenas uma pausa das 16h às 17h, destacando o Dança Bailinho Sesc. Para quem deseja criar seus próprios adereços de Carnaval, haverá uma oficina na Praça de Eventos das 15h30 às 16h30. As crianças terão a oportunidade de ter um "cabelo maluco" personalizado gratuitamente no quiosque Slimeria, das 15h às 17h.



Criançada terá programação especial no Norte Sul, que vai desde bailinho até pintura facial e cabelo maluco (Foto: Divulgação)

Outra atração será o ensaio aberto da Igrejinha, escola de samba da capital, às 18h30. Já domingo (11), haverá Bailinho de Carnaval e Bloquinho Norte Sul, seguidos de atividades no Espaço Sesc como jogos de tabuleiro e Just Dance de Carnaval. Na segunda-feira (12), a programação inclui oficinas de máscaras e cabelo, além de desfile de fantasias.

No último dia de folia, terça-feira (13), o Bailinho de Carnaval será das 16h às 18h. É o dia também do tradicional Bloquinho Norte Sul, a partir das 18h. A concentração será no Palco do Carnaval.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Noite das Marchinhas – O Clube Estoril movimenta seu Carnaval trazendo os DJs Simmu e JB, que vão embalar os foliões ao som das clássicas marchinhas, de sambas-enredo tradicionais, além de muito axé e pagode.

Horário: 20h30

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: R$ 30 para não sócios, no local

CarnaValley – Em meio à diversidade do Carnaval, a CarnaValley traz o melhor do sertanejo com Zé Lucas e Benício, além da animação de A Boa do Dieguinho e o DJ Lino, na Valley CG.

Horário: 22h

Local: Av. Afonso Pena 4176 - Centro

Entrada: a partir de R$ 50, na hora

Mumu Mamo – Gosta de música eletrônica? O DJ Marquinhos Espinosa e amigos comandam a noite do Mumu Mamo.

Horário: 21h

Local: R. Varsóvia 220 - Rita Vieira

Entrada: R$ 20, após 00h

Sábado (10)



Grupo Casa na folia – O Grupo Casa – Coletivo de Artista não vai ficar de fora do clima de Carnaval e no sábado a celebração começa às 16h, estendendo-se até as 19h. A companhia teatral está sendo enfeitada com as cores vibrantes da folia brasileira para receber toda a família.

Ao som da banda da Companhia, os foliões poderão participar do desfile de fantasias e máscaras, se envolver em brincadeiras e desfrutar do baile carnavalesco. Haverá venda de comidas e bebidas no local.

Os ingressos estão disponíveis por R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia). Para quem adquirir antecipadamente, o valor é de meia entrada para todos. Para mais informações, entre em contato pelo número (67) 9 9618-2852.

Horário: sessão às 19h e às 20h30 (sexta e sábado)

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), pelo número (67) 99618-2852 (ligação e WhatsApp). Todos pagam meia na compra antecipada

Feira de Antiguidades – A Praça Ary Coelho recebe a tradicional Feira de Antiguidades neste sábado. O evento terá a presença de expositores de modas e artesanato, de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos.

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Ary Coelho – Rua 14 de Julho – Centro

Entrada: gratuita

Carna no Bosque – No Shopping Bosque dos Ipês a folia também estará por toda parte. Oficinas de balangandãs, máscaras e espiral maluca; pinturinha facial e Bailinho Divertido, de sábado a terça-feira. No domingo e na terça haverá ainda desfiles de fantasias pet, com sorteio de brindes.

Horário: a partir das 15h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados

Entrada: gratuita

Feira São Chico – No embalo carnavalesco, a Feira São Chico convoca todos os amantes da folia para festejar com suas fantasias criativas. Expositores de gastronomia, brechós, mobiliário, moda, artesanato e outros vão compor a feirinha.

Horário: 16h

Local: Palco da Orla Morena – Av. Noroeste, 2210 – Cabreúva

Entrada: gratuita

Cordão da Valu – O tradicional Cordão da Valu chega com tudo para celebrar o Carnaval na Esplanada Ferroviária. Neste sábado, o evento terá início às 15h, com o cortejo uma hora depois. A folia segue até 23h, envolvendo a galera com a banda e charanga do Cordão, Edir Valu, Vinil Moraes, Pretah e Marta Cel, ao som de muito samba, axé e black music. Na terça-feira de Carnaval, o Cordão da Valu volta à rua, no mesmo horário.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Bloco Copinho de Leite – O Bloco Copinho de Leite vai transformar o sábado em uma festa cheia de alegria e folia.

Horário: 10h

Local: Rua 14 de Julho, 2530 (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho) – Centro

Entrada: gratuita

Ipa Lelê – A cervejaria Eden Beer também realiza seu bloquinho de Carnaval, o Ipa Lelê, com muito chope gelado e atrações para não deixar ninguém parado. Os DJs Gustavo Freitas e TGB vão colocar a galera para dançar.

Horário: 16h

Local: Eden Beer – Av. Mato Grosso, 68 – Centro

Entrada: gratuita

Bloco do Copo – Tem mais bloquinho de rua na região central, promovido pelo Copo Bar.

Horário: 17h

Local: Rua 14 de Julho, 2530 (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho) – Centro

Entrada: gratuita

Flashback Folião – Marcello Cavallero, Ney Italo e Luiz Maciel serão os responsáveis por movimentar o flashback no Círculo Militar. Não esqueça sua fantasia.

Horário: 21h

Local: Círculo Militar de Campo Grande - Avenida Afonso Pena, 107 – Amambai

Entrada: R$ 20 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99204-2373

Carnaval no Quiçá – A noite do Quiçá Bar vem com Julio Prodigy e Samba do Caramelo neste sábado

Horário: 19h30

Local: Quiçá Bar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Corumbá

Embalo dos blocos – Ao todo, 11 blocos oficiais fazem a festa na Passarela do Samba: Flor De Abacate, Águia da Vila, Afro Samba Reggae, Intocáveis, Bola Preta, Nação Zumbi, Oliveira Somos Nós, Clube dos Sem, Arthur Marinho, Praia Bola e Cerveja e Vitória Régia.

Horário: a partir das 20h

Local: Passarela do Samba – R. Frei Mariano com a Av. General Rondon

Entrada: gratuita

Shows ao vivo – Os shows musicais continuam na Praça Generoso Ponce.

Horário: a partir da 00h

Local: Praça Generoso Ponce - R. Gen. Rondon, 168 – Centro, Corumbá

Entrada: gratuita

Paranaíba

Maiara & Maraisa – A dupla sertaneja Maiara e Maraísa comanda a folia do Carnaíba na noite de sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Praça do Carnaíba – Av. Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America, Paranaíba

Entrada: gratuita

Jardim

Jardim Folia - A tradição do Carnaval de rua em Jardim continua. A Praça do Encontro recebe, de sábado a segunda-feira, shows de Tony Massa, Timbahia e Rosy Firmo. Pensando na diversão das famílias, haverá matinês, no domingo e segunda. a partir das 17h, além de concurso de blocos.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça do Encontro – Rua Duque, 1656 - Jardim

Entrada: gratuita

Domingo (11)



Feira Bolívia – A primeira edição de 2024 da Feira Bolívia será no domingo de Carnaval. A programação do evento conta com tradicionais expositores de comidas típicas, moda, artesanato, e cultura.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças com Barão da Torre – Santa Fé

Entrada: gratuita

Feira Vegana no Teatro – A Estação Cultural Teatro do Mundo organiza a Feira Vegana no Teatro, com programação artística para todos os públicos. O Bolonhesa com sua trupe de palhaços prepara um Bailinho de Carnaval, com concurso de fantasia, a partir das 14h. Além disso, vai ter comida e artesanato.

Horário: 11h às 18h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Domingô na Praça – Evento familiar, com muita interação, lazer, gastronomia, artes e principalmente com o objetivo de movimentar os pequenos empreendedores locais. Esta é a Feira Domingô na Praça, da Coopharadio. A programação inclui também música ao vivo.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça U, no final da Rua Albita – Coopharadio

Entrada: gratuita

Capivara Blasé – Domingo será a vez do Capivara Blasé dominar a Esplanada Ferroviária, em sua primeira apresentação aos foliões. A folia começa às 15h com marchinhas e um espaço especial para as crianças na matinê e segue a noite toda.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Garimpasso – Mais um encontrão de brechós vai movimentar a capital neste domingo. O Garimpasso, que retorna ao endereço antigo, traz cerca 20 brechós e aproximadamente 5 mil peças expostas. É a oportunidade de começar o ano com vários looks novos. Os DJs Augusto Chico e Julio Prodigy agitam o rolê. Vai ter também bebida gelada à venda e venda de mudas de plantas.

Horário: 14h às 19h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Coronel Antonino

Entrada: gratuita

Terça-feira (13)



Cordão da Valu – Terça-feira tem mais Cordão da Valu na Esplanada Ferroviária, fechando o feriadão de Carnaval em grande estilo.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da capital (dia 2) – A Corte de Momo abre o segundo dia de desfiles das escolas de samba da capita. Depois vem Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

*Com informaçõs do Governo do Estado