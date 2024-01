Costa Rica e Operário conhecem seus adversários na Copa do Brasil

Os dois representantes de Mato Grosso do Sul (MS) na Copa do Brasil 2024 já conhecem seus adversários. Em sorteio realizado nesta terça-feira (30), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da primeira fase da competição. Costa Rica e Operário representam o estado no torneio nacional.

O Galo terá pela frente uma reedição do embate contra o xará Operário/PR. Na primeira fase do ano passado, o Operário de MS bateu os paranaenses por 1x0, no estádio Jacques da Luz, e avançou à segunda fase. Agora os clubes se reencontram, novamente em Campo Grande, e o Galo precisa da vitória para se classificar.

Quem passar desse confronto, enfrenta o vencedor de Villa Nova/MG x Aparecidense/GO.

Já o atual campeão estadual Costa Rica, vai enfrentar o América/RN. O clube potiguar está invicto na atual temporada, com 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos. O CREC também está invicto até o momento, com 2 vitórias em 2 jogos.

A partida será realizada no estádio Laertão. Quem vencer avança para enfrentar São Luiz/RS ou Ituano/SP.

A participação dos clubes na primeira fase garante uma premiação de R$750 mil. Os confrontos são decididos em jogo único, na casa do time pior ranqueado, de acordo com a CBF. O time visitante tem a vantagem no empate.

Os jogos ainda não têm data confirmada, mas devem ser realizados no dia 21 ou 28 de fevereiro.

Operário e Costa Rica se enfrentam pelo campeonato Sul-Mato-Grossense, no domingo (4), em duelo que vale a liderança do grupo A. A bola rola às 15h, no estádio Jacques da Luz.