De graça: museu oferece curso de fotografia com celular

O Museu da imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, oferece a primeira edição do ano do Curso de fotografia, nos dias 13, 14 e 15 de março, das 14 às 17 horas.

A atividade é dividida em 4 partes: Celular Iniciante (março), Celular Intermediário (abril), Edição de Imagem e Iluminação (maio) e Vídeo com Celular (junho), totalizando 40 horas de atividades.

Estão sendo oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial. O público alvo são pessoas a partir de 12 anos. As inscrições devem ser feitas no dia 7 de março, às 10 horas, pelo link.

Cada parte do curso é uma oficina de fotografia com conteúdo específico. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse.

O Curso de Fotografia com Celular para Iniciantes é destinado a introduzir os participantes nas convenções sobre uso de câmeras em dispositivos móveis e apresenta a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas.

A atividade apresenta as configurações básicas de medição e controle de luz para fotografia. E ainda as convenções de enquadramento e composição essenciais. Os usuários de Android devem instalar o app "Open Camera", os de Iphone devem usar o "Instamatic" e ambos o app editor "Snap Seed".

O Museu da Imagem e do Som de MS fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Mais Informações: (67) 3316-9178, Whatsapp: (67) 3316-9178.

