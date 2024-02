Desembolso do plano safra 2023/24 com alta de 16% até janeiro

De acordo com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério das Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o valor de desembolso do Plano Safra 2023/24 de julho de 2023 até 31 de janeiro de 2024, alcançou R$ 270,9 bilhões, alta de 16% na comparação com igual período do ciclo anterior.

O montante corresponde a 62% do total disponível para a safra, de R$ 435,8 bilhões. Os financiamentos para custeio somaram R$ 152 bilhões, enquanto o valor concedido nas linhas de investimento foi de R$ 62 bilhões no período. As operações de comercialização atingiram R$ 33 bilhões e as de industrialização totalizaram R$ 24 bilhões.

Foram realizados 1,370 milhão de contratos, sendo 1,019 milhão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf e 135.378 do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, Pronamp) Pequenos e médios produtores acessaram, conjuntamente, R$ 76,1 bilhões no período. Outros 215.492 contratos foram realizados por grandes produtores, o que correspondeu a R$ 194,8 bilhões em financiamentos.

