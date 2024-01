Detran reforça a importância da antena corta-pipa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2023, Campo Grande registrou dois acidentes com cerol no trânsito. Para evitar estes acidentes, é recomendado o uso da antena corta-pipa nas motocicletas.

A diretora de educação para o trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, afirma que o acessório garante segurança. "Caso o condutor se depare com uma linha com cerol, ela é imediatamente cortada [pela antena] e não atinge o rosto ou o pescoço do motocilista".

A preocupação com o uso da antena corta-pipa vem crescendo. É o que afirma o gerente de marketing de uma concessionária da Capital, Uriá Soares.

Ele afirma que já na hora da compra, os vendedores de motocicletas recomendam e oferecem a antena. "Quando o cliente já está acostumado a andar de moto, ele já sabe e se adapta. Quando é a primeira moto, orientamos bastante".

Linhas com cerol

Nesta semana, a Guarda Civil Metropolitana realizou uma ação nos bairros Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, para apreensão de linhas cortantes. Foram apreendidas 31 pipas e 80 carretéis com linha de cerol ou chilena.

No primeiro semestre de 2023, 260 carretéis haviam sido apreendidos e quase mil pessoas orientadas acerca do uso proibido de cerol e linha chilena. Desde 2008, o uso do cerol é proibido no municipio e pode gerar multa de R$ 1.000 até R$ 5.000.

Se alguém for ferido pela linha, o responsável pode responder por crime de lesão corporal e, tanto os adolescentes e menores de idade quanto os pais, podem ser responsabilizados pelo uso do material.