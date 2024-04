Dia de combate à hipertensão é um alerta à qualidade de vida

Nesta sexta-feira (26), o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial alerta para os cuidados com a doença e a prevenção, já que a pressão alta pode ser a "porta de entada" para mais doenças cardiovasculares.

A presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Mato Grosso do Sul, Amanda Benfatti, destaca que os problemas cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. No Brasil, 30% da população morre de infarto ou AVC.

"O principal fator de risco que leva a um infarto ou AVC é a hipertensão alta. Ela pode predispor arritmias cardíacas, até chegar a evolução de uma insuficiência cardíaca, que é um coração fraco, e além disso, também está relacionado com insuficiência renal, podendo levar à hemodiálise e à cegueira. Então ela [pressão alta] pode acometer vários lugares do nosso organismo", afirma a cardiologista.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que 24% da população brasileira é hipertensa. A maioria desses pacientes são idosos a partir de 65 anos, mas a estimativa da organização é que hoje 10% dos hipertensos são crianças e adolescentes. A principal causa desse índice é a alimentação.

Em Mato Grosso do Sul, também é alta a taxa da população hipertensa, cerca de 30%, principalmente devido aos hábitos do consumo de sal, no churrasco, por exemplo. Amanda Benfatti enfatiza que a mudança de hábitos é essencial para controle e prevenção da doença.

"Tem que ter uma alimentação saudável, atividade física regular e redução do estresse. Não fumar, excesso de álcool também está relacionado ao aumento da pressão arterial e o sono inadequado também pode aumentar a pressão. E dentre isso, fortalecer os relacionamentos e buscar a espiritualidade [...] sentimento de gratidão e perdão reduziram a pressão arterial", explica.

Sobre a importância de manter o bem-estar emocional, o terapeuta especialista em transtornos emocionais, Rui Fernandes, destaca que o estresse a ansiedade podem ser a causa dos sintomas da hipertensão e doenças cardiovasculares.

"Nós encontramos 15% de casos de pressão alta em que o médico faz o diagnóstico de causa emocional. A pessoa está com acúmulo de estresse e ansiedade. Então, nesses casos, tratamos a causa raiz desse problema pela terapia, a pessoa se livra desses sintomas quando a causa é emocional", explica.

Ação de cuidados

Para reforçar o cuidado com a saúde e a pressão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estará no Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, neste domingo (28), das 8h às 12h. Serão realizados testes de glicemia, colesterol, medição da pressão arterial, avaliação de risco de problemas cardíacos, aula de pilates e de funcional.