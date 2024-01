Não convide o pré-candidato a prefeito de Campo Grande, deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), para tomar café com a prefeita Adriane Lopes (PP). Ele não quer saber de papo com a prefeita. “Não há leite condensado que adoce essa relação”, comentou uma das grandes lideranças do PSD. Não faltou esforço para aproximação dos dois. Mas Pedrossian repeliu todas as tentativas. Isso mostra o tamanho da mágoa dele com a prefeita.

A bronca toda com a prefeita foi pelo afastamento de todo o pessoal de Pedrossian da prefeitura, porque ele, na ocasião, disputava uma vaga de deputado estadual com o marido dela, Lídio Lopes (na época filiado ao Patriota).

Pedrossian foi secretário de Finanças da administração de Marquinhos Trad (PSD) e deixou o cargo para concorrer a deputado estadual. O que tinha sido combinado, não foi cumprido pela prefeita de manter um grupo de pessoas ligadas a Marquinhos e Pedrossian.

Agora, Pedrossian e Adriane poderão se enfrentar nas ruas em busca de votos para prefeito. E a cúpula do PSD está discutindo uma forma de não associar a administração dos Trad a de Adriane. Na avaliação das lideranças do partido a melhor decisão é manter distância estratégica da prefeita. Ela só está no comando da gestão, porque Marquinhos Trad renunciou ao mandato em abril de 2022 para concorrer ao Governo do Estado. Perdeu a eleição e ficou sem a prefeitura.

Há ainda insatisfação dos Trad com Adriane. A queixa de Pedrossian não é um caso isolado. Eles se sentiram traídos pela prefeita por mandar pra rua muitos dos correligionários da família para montar um time só seu com novos aliados. Até seria uma medida natural. Mas em política cumprir o combinado não sai caro.

Então, motivos para ficar longe de Adriane têm de sobra. A distância dará a Pedrossian Neto, liberdade para criticar a administração dela. E críticas vão ter de sobra. Por isso da importância de evitar o vínculo da administração de Marquinhos com a gestão da Adriane.

Pedrossian Neto conhece muito bem a administração da Capital e seus agudos problemas. Ele foi secretário de Finanças da gestão de Marquinhos no primeiro mandato e um ano e meio do segundo, quando saiu para concorrer a uma vaga de deputado estadual.

O senador Nelsinho Trad, presidente regional do PSD, que já foi, também, prefeito da Capital por dois mandatos, sabe muito bem como é difícil disputar uma eleição sem a mesma estrutura dos rivais. A grande aposta será a comparação da administração e o sobrenome de Pedrossian Neto, parente de um ícone da política de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, que governou o Estado por duas vezes e uma vez administrou Mato Grosso quando não era dividido.

