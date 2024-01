ECA precisa de releitura educacional para acompanhar momento social, avalia psicóloga

Segundo o Anuário de Segurança Pública, divulgado em 2023, 437 escolas registraram casos de bullying em Mato Grosso do Sul, no ano de 2021. Esta semana foi publicada uma nova lei que inclui o bullying e o cyberbullying no rol de condutas criminosas.

Nesta terça-feira (17), o Jornal CBN CG conversou com a psicóloga, Talita Bonifácio Borges Delmondes. Além de ressaltar o caráter punitivo com a sanção da Lei 14.811/2024, inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, a psicóloga falou da caráter educacional que o assunto precisa ter através do ECA.

Delmondes, que atua através da ong Psicólogos Sem Fronteiras, ressaltou ainda as consequências dos ataques para as vítimas e o papel da família e da escola neste processo de suporte. Acompanhe a entrevista completa.