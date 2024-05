MS segue com tempo seco e altas temperaturas

Com vários dias consecutivos sem chuvas e a ausência de nuvens, o tempo deve continuar quente e seco nesta quarta-feira (8). A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com sol e poucas nuvens. A expectativa é de uma mudança brusca na temperatura somente na próxima semana.

Além disso, são esperadas altas temperaturas que tendem a ficar acima da média para o período e, ainda, devem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar. De acordo com o órgão, o ar quente e seco também sofre influência dos ventos do quadrante Norte.

Em Campo Grande, esta quarta-feira inicia com 23°C e chega aos 33°C. Dourados tem mínima de 21°C e máxima de 34°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem aos 23°C, com máximas respectivas de 32°C e 35°C. Anaurilândia, no Leste, tem variação entre 24°C e 35°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas atingem 34°C nos horários mais quentes, com mínimas de 22°C e 23°C. Em Coxim, na região Norte, os termômetros marcam 21°C inicialmente e atingem 35°C à tarde.

Na região pantaneira, os valores em Corumbá variam entre 26°C e 35°C, já o município de Aquidauana tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, registra 26°C pela manhã e chega aos 36°C ao longo do dia.

*com informações do Governo do Estado