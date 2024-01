Endividamento das famílias em MS cresce em 2023

O índice de endividamento das famílias em Mato Grosso do Sul fechou 2023 em 61,4%, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice é superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando 60,5% das famílias estavam endividadas.

Ainda assim, o índice de inadimplência das famílias em MS caiu em 2023. De acordo com a PEIC, 28,6% das famílias estavam com contas em atraso no final do ano passado, contra 29,8% em 2022. Além disso, 10,4% das famílias afirmaram que não teriam condições de pagar as dívidas, ante 12,9% no ano anterior.

O aumento do endividamento das famílias em MS pode ser explicado por diversos fatores, como o aumento da inflação, que pressiona os preços dos bens e serviços, e a redução da renda real dos trabalhadores, que dificulta o pagamento das dívidas.

Ainda de acordo com a PEIC, as dívidas com cartão de crédito foram as que mais contribuíram para o aumento do endividamento das famílias em MS em 2023.