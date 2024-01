Enfermagem planeja greve devido à falta de pagamento

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande estão com salário de dezembro atrasado. Às 12h30 desta quarta-feira (10), os trabalhadores da área de enfermagem vão se reunir em assembleia para tratar do problema.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do MS (Siems), Lázaro Santana, afirmou que "Hoje, caso nós não tenhamos nenhuma resposta por parte do Poder Público, estaremos dando início ao movimento paredista, que seria a greve. Nós não queremos que isso aconteça, mas infelizmente os nossos profissionais precisam do salário, do pagamento no quinto dia útil, para que eles possam honrar com os seus compromissos".

O vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Jary Castro, informou que o hospital depende do Governo Federal, Estadual e Municipal e "nem sempre a nossa vontade é atendida de pronto".

"Nós estamos iniciando o ano com essa dificuldade de poder quitar os salários dos nossos colaboradores [...] Em nenhum momento nós da diretoria, por amor à Santa Casa, deixamos de estar cobrando [...] sabemos como é desagradável, como é ruim para aquele nosso colaborador não ter o seu salário", complementou.

Em resposta, a Prefeitura de Campo Grande informou à CBN CG que o repasse do Ministério da Saúde ainda não foi realizado. A nota ainda afirma:

"Todo início de ano, há uma alteração na questão do sistema e acaba 'atrasando' o repasse. A previsão é que seja regularizado na próxima semana".