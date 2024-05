Essência ESG garante alta performance na Eldorado Brasil

A velocidade do crescimento da Eldorado Brasil reúne uma série de fatores; time arrojado e comprometido, tecnologia com o uso dos melhores ativos para implementação da fábrica, em 2012, e contínuo aperfeiçoamento para elevar a performance que hoje chega a uma produção anual de 1,8 milhão de toneladas de celulose, 20% acima da capacidade original. E, o que torna a empresa competitiva, destacando-se globalmente, é a sustentabilidade. As ações ESG (Ambiental, Social e de Governança) já nasceram com a Companhia e estão arraigadas em todas as etapas, permitindo segurança e fluidez nas decisões, em prol do desenvolvimento.

“Como essência, o entendimento da Eldorado é que não há como ser eficiente sem ser sustentável. Nosso olhar para todas as frentes ESG tem a reputação como consequência porque as ações assertivas trazem os robustos resultados garantindo conservação das áreas e respeito à biodiversidade, geração de empregos e investimentos alinhados às necessidades das comunidades, como setores como saúde e educação e conduta ética e transparente para fechar o ciclo de ambiental, social e governança”, resume Elcio Trajano Jr., Diretor de RH, Sustentabilidade e Comunicação. Continue Lendo...

Compromisso sustentável

A preocupação da Eldorado Brasil com o meio ambiente é evidente em suas práticas operacionais. Para a atividade florestal a base operacional conta com 293 mil hectares de florestas e outros 117 mil hectares de áreas de conservação ambiental. A empresa adota medidas rigorosas para salvaguardar a biodiversidade e mitigar os impactos de suas atividades nas áreas naturais.

Responsabilidade também com o clima ao manter cadeia de carbono negativa. Em 11 anos de atuação já fez remoção de 42 milhões de toneladas de CO2, o equivalente a 12 vezes mais captura do que as emissões da operação.

Ano a ano a indústria busca a produção de celulose consumindo menos água, menos energia e menos químicos, gerando um volume menor de efluentes.

Desde 2013, a companhia mantém as mais relevantes certificações ambientais que ano a ano se renovam, comprovando o compromisso da Eldorado Brasil com o manejo florestal responsável. Signatária do Pacto Global da ONU, tem atuação alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assim, direciona suas decisões e práticas para assegurar contribuições significativas para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social. Ao integrar esses valores em sua estratégia de negócios, a empresa fortalece sua cadeia de valor, mas também impacta positivamente a sociedade como um todo. Reconhecendo que o sucesso duradouro requer uma abordagem sustentável e responsável.

Mato Grosso do Sul evidente

Com construção da fábrica em tempo recorde, Eldorado Brasil em 2012, à época a maior fábrica em linha única do mundo, colocou Mato Grosso do Sul definitivamente no mapa de produção de celulose. “A Eldorado Brasil reconhece a importância do Mato Grosso do Sul como um parceiro em sua jornada de crescimento e sustentabilidade. E está comprometida em contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado”, destaca Elcio Trajano.

Os parceiros locais também são priorizados; 60% dos fornecedores e insumos estão em Três Lagoas, e os demais nos outros municípios em que a empresa atua. Milhares de famílias impactadas com emprego e renda, as comunidades e os fornecedores locais são constantemente desenvolvidos, e balança comercial brasileira é incrementada com as exportações.

