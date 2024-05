Empreendimentos seguros e práticos chamam atenção para o sonho da casa própria

O sonho da casa própria ganha um novo olhar com empreendimentos modernos, inovadores e práticos. Essa é a proposta da Joy Incorporadora, em Campo Grande, que quer trazer o conforto e segurança a todos os seus moradores, além de oferecer diferenciais únicos no mercado imobiliário.

Um destes diferenciais é poder fazer um churrasco com a família e amigos em uma área gourmet única e não precisar se preocupar com a limpeza depois, de acordo com a gerente de qualidade e assistência técnica da Jooy Incorporadora, Julyane Dutra Batistoti.

Julyana esteve no CBN Você Mulher deste sábado (18) para falar de todas as vantagens ao se escolher morar bem com a Jooy. Para as mulheres, por exemplo, a segurança e a praticidade são imprescindíveis, e no prédio há minimercado, lavanderia e outras facilidades.

Para as mães e mães de pet, a empresa também investe em áreas de lazer seguras para as crianças e adolescentes saírem do mundo do celular, com praças, playgrounds, biblioteca e muitos outros espaços, além de áreas de playground para cachorros.

Quer conhecer mais? Confira a entrevista na íntegra: