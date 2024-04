Exportações atingem 2 bilhões de dólares no 1º trimestre

Mato Grosso do Sul exportou US$ 2,185 bilhões em produtos diversos no primeiro trimestre de 2024. O montante representa um crescimento de 4,5% em relação ao total exportado no mesmo período de 2023.

Por outro lado, as importações tiveram queda de 15,9%, o que representa US$ 657 milhões. No mesmo período do ano passado, o estado investiu US$ 782 milhões em compras no exterior.

O superávit – a diferença entre tudo o que é vendido e o que é comprado do exterior – apresentou um aumento de 16,7%, somando US$ 1,528 bilhão neste ano.

Os dados estão na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior compilada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Para o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, os números desenham um cenário positivo para o comércio exterior e problemas de logística decorrentes de fatores climáticos podem atrapalhar o ritmo do crescimento das exportações.

"O que surpreende nesse início de ano é a demanda por minério de ferro, um crescimento extremamente forte em relação ao ano passado. A perspectiva de agora para frente é que a se tenha uma diminuição no ritmo dessas exportações decorrente do nível dos rios, impossibilitando a saída mais significativa de minério de ferro, por mais que o mercado esteja altamente demandante e com preços satisfatórios", afirma Verruck.

Produtos e destinos

O secretário ainda destacou a soja nas exportações, que teve crescimento de 19,95% em relação ao ano passado. A venda da soja somou mais de US$ 642 milhões.Os principais produtos de exportação do Estado tiveram crescimento tanto no volume quanto no valor do primeiro trimestre.

Já com a celulose o aumento foi de 12,51%, totalizando US$ 431.998.440,00. As exportações de carne bovina congelada cresceram 9,69% e somaram US$ 252.022.386,00, e de açúcar US$ 163.853.009,00, com o maior percentual de aumento entre todos os produtos da tabela: 67,12%.

Quanto aos principais destinos dos produtos sul-mato-grossenses, a China continua liderando o ranking e ampliou a participação nas compras, chegando a 44,21% do total (US$ 924.576.014,21). Em segundo lugar vêm os Estados Unidos (US$ 124.449.845,00, ou 5,95%); seguidos da Holanda (US$ 116.271.048 – 5,56%); Indonésia (US$ 74.751.410 – 3,57%) e em quinto lugar a Índia (US$ 62.715.937 – 3,00%).

A Argentina teve uma redução de 47,7% no total comprado de Mato Grosso do Sul no trimestre passado, em comparação com o primeiro trimestre de 2023, e fechou a estatística em sexto lugar no ranking com US$ 56.448.036, o que perfaz 2,70% do total das exportações sul-mato-grossenses.

