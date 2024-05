Feirão do Imposto começa no dia 20 de maio

Entre os dias 20 e 25 de maio, será realizado o Feirão do Imposto. Empresas que aderirem ao movimento irão vender alguns produtos sem a cobrança de impostos ou destacarão o valor dos tributos na formação do preço, para conscientização sobre o quanto é cobrado pelo governo.

Evento é realizado pelo Conselho de Jovens Empresários (CJE) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). Até o momento, pelo menos 14 empresas de diferentes ramos confirmaram a participação.

Os organizadores também estão reunindo empresas do setor alimentício, a fim de criar uma rota gastronômica com estabelecimentos comercializando pratos e bebidas sem cobranças de tributos.

Durante o evento, o presidente da ACICG, Renato Paniago, revelou que até 7 de maio, os brasileiros já pagaram R$ 1,3 trilhão em impostos aos cofres públicos. Com a reforma tributária, muitos setores irão ter aumento de tributos, como o segmento de serviços, que deve chegar a ter 25%.

"A carga tributária já é muito alta e é difícil para o empresário pagar e administrar isso. A reforma tributária veio com intenção de desburocratizar, mas, até onde avaliamos, ela irá dobrar a burocracia e a complexidade, pois será necessário que o empresário use os dois regimes tributários durante oito anos. Isso terá um impacto grande para as empresas", disse.

Empresas participantes

A adesão de empresas ao Feirão do Imposto segue aberta até o dia 20 de maio. Podem participar empreendimentos de qualquer segmento dispostos a fazer ações de conscientização para demonstrar o peso dos impostos no bolso do consumidor, por exemplo, a venda de itens sem o valor do imposto.

Já confirmaram participação no evento: Pátio Central Shopping, Casa Blanca Adega e Bitrô, Dasfit Sport, Badulaque, Stúdio de Beleza Milena Ferreira, Zamanda Joias, Immanuelle Abrahão Beathy House, Ibéria Comércio e Gestão, Green Souk, Duzani Lingerie, Terroir Vino e Cucina, Monydai Aviamentos e Artesanatos, Ultra Popular e Universo Popular. Outras empresas interessadas em participar da ação podem entrar em contato com a coordenadora do Feirão do Imposto, Beatriz Jhonson, pelo telefone 67 99242-7989 para obter mais informações.

Criado em 2002, o Feirão do Imposto acontece anualmente em todo o Brasil e é idealizado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje).