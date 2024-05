Inscrições para edital de incentivo ao esporte termina nesta quarta-feira

O prazo para inscrições no edital de fomento ao esporte “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS” encerra nesta quarta-feira (22), às 17h. Com um total de R$ 7 milhões disponíveis, o edital é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Destinado a associações, federações, institutos, ONGs, clubes escolares e esportivos, o edital visa promover o desenvolvimento esportivo e a inclusão social no estado. Para garantir que todas as entidades interessadas estejam preparadas para participar, a equipe técnica da Fundesporte realizou uma série de reuniões explicativas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O objetivo foi detalhar o funcionamento do edital, orientar sobre os procedimentos de inscrição e esclarecer dúvidas.

“O diálogo direto e a disseminação de informações têm sido essenciais para garantir que todos os interessados estejam cientes das oportunidades disponíveis e saibam como acessá-las", destacou Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte. Segundo ele, as reuniões foram cruciais para que os representantes da comunidade esportiva possam se candidatar ao edital cumprindo todos os requisitos necessários.

Para participar, as entidades precisam atender a critérios específicos, como ter sede e foro em Mato Grosso do Sul, ser uma organização sem fins lucrativos, e estar devidamente registrada como pessoa jurídica com finalidade esportiva. Além disso, devem manter a contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e possuir Estatuto Registrado.

A equipe da Fundesporte visitou diversas cidades, incluindo Rio Verde de Mato Grosso, Bonito, Ponta Porã, Naviraí, Aquidauana, Nova Andradina, Rio Brilhante e a capital Campo Grande, mobilizando representantes de 202 instituições de 36 municípios. No total, 325 pessoas participaram das reuniões.

*Com informações da Fundesporte