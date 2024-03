Festival de Verão divulga cronograma de atividades

Neste domingo (10), em Campo Grande, ocorre a segunda edição do Festival de Verão no Parque, com início às 7h. Evento é promovido pela Fundesporte e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O evento será repleto de atividades gratuitas como: ioga, Fire bikers kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras atividades.

O Festival de Verão no Parque também terá a 17° Edição da corrida e caminhada feminina, em comemoração ao Dia da Mulher. O objetivo do evento é proporcionar opções de atividades físicas e de lazer, esportes de participação, bem como momentos culturais no Parque das Nações Indígenas, destinado a todos.

Show

No mesmo dia, sobem ao palco o Projeto Elllas, abrindo o show, e Margareth Menezes. Os shows começam a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca.

Momento musical é promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, além do Sesc MS, e será a primeira edição do MS ao Vivo 2024.



Confira as atividades:

Grupos de corrida e caminhada : 7 horas

Alongamento/aula de fitdance: 7 horas

Brinquedos: 7 horas

Pilates: 9 horas

Oficinas de canoagem: 9 horas

Oficina de pipas: 9 horas

Oficina crossfit: 9 horas

Oficina de kung Fu: 9 horas

Oficina de capoeira: 9 horas

Oficina de skate: 9 horas

Apresentação e oficina de tiro de arco e flecha: 9 horas

*Com informações do Governo do Estado