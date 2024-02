Festival de Verão no Parque terá segunda edição em março

No dia 10 de março o Parque das Nações Indígenas será espaço para mais de 15 atividades esportivas e culturais, a serem realizadas durante a segunda edição do Festival de Verão no Parque.

O objetivo é estimular e oferecer opções de lazer e atividades físicas a população. Atividades são oferecidas pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). Todos podem participar.

Programação terá início às 7 horas. Em comemoração ao Dia da Mulher, o Festival sedia a 17° Edição da corrida e caminhada feminina.

O evento será repleto de atividades gratuitas como: Ginástica localizada, dança, caminhada orientada, corrida, avaliação física, bioimpedância, aferição de pressão, skate, patins, brinquedos, escalada, ioga, pedal kids, massoterapia, kung fu, capoeira, bumerangue, jiu-jitsu e muitas outras atividades.