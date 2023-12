Fundesporte realiza entrevistas para o Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou o resultado final da pontuação do Bolsa Técnico, após o período recursal. Além disso, foi publicada a lista de 38 técnicos convocados para entrevista.

Os documentos para consulta estão disponíveis no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (14).

As entrevistas vão ocorrer de forma remota, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), por meio de videochamada no aplicativo WhatsApp, das 7h30 às 11h30 no período matutino e das 13h30 às 17h no vespertino.

O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet ou qualquer outro imprevisto, deve informar a Fundesporte pelo telefone (67) 3323-7225 (por ligação ou mensagem no WhatsApp) até as 17h desta quinta-feira (14).

De acordo com o Governo do Estado, todos os selecionados devem, obrigatoriamente, apresentar na entrevista dados de conta corrente aberta no Banco do Brasil (em seu próprio nome, mesmo sendo menor de idade) para o depósito mensal do auxílio. O técnico que não atender a ligação de videochamada no período mencionado estará eliminado do processo seletivo e o próximo da lista será convocado.

Na próxima quarta-feira (20), será realizada cerimônia de assinatura do termo de adesão dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A solenidade acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, a partir das 14 horas. Todos os contemplados devem comparecer.

Confira no link o resultado final da pontuação e convocação para entrevista – Bolsa Técnico 2023-2024

*Com informações do Governo do Estado