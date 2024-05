Abertas inscrições para curso de futsal em Miranda

Estão disponíveis as inscrições gratuitas para o curso de Futsal em Miranda, promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O curso,"Princípios do Treinamento Técnico e Tático", acontecerá de 10 a 12 de maio na cidade.

Os interessados podem se inscrever pelo site da Fundesporte até o dia 10 de maio. Um certificado de participação, com carga horária de 20 horas, será fornecido aos participantes.

O curso será ministrado pelo especialista Márcio Aparecido Alves, serão abordados temas como os fundamentos do futsal, técnicas de treinamento, estratégias de ataque e defesa, entre outros. Alves possui vasta experiência na área, com formação em Licenciatura Plena pelo IESF e especialização em Treinamento Esportivo. Ele também recebeu capacitação de renomados profissionais do futsal, como Fernando Ferreti (ex-treinador da Seleção Brasileira), Marquinhos Xavier (atual técnico da Seleção Brasileira) e Cassiano Klein (atual técnico do Cascavel Futsal, campeão da Liga Nacional).

As aulas serão realizadas em diferentes locais: na sexta-feira, dia 10, no Cras Urbano, com início às 18 horas; no sábado, dia 11, e domingo, dia 12, no Ginásio de Esporte Guilherme Maidana, com horários das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 (Unidade de Capacitação Esportiva da Fundesporte - Ucapes).

*Com informações da Fundesporte