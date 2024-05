Gideão Dias mistura samba e solidariedade neste final de semana em CG

No próximo domingo (12) será realizada a próxima edição do “MS ao Vivo”. A edição deste final de semana contará com os shows de Toni Garrido, Gideão Dias e Bibi do Cavaco. No quadro CBN Cultural, desta sexta-feira (10), o cantor e compositor Gideão Dias falou da ação solidária que também é uma mistura de ritmos, com samba e reggae.

O show de domingo começa às 17 horas no Parque das Nações Indígenas. No local haverá um ponto de coleta de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Entre os produtos recolhidos estão: kits de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, água potável, roupas de cama e banho, roupas e calçados de inverno em bom estado. Quem preferir doar em dinheiro, pode fazer por meio da chave PIX disponibilizada pelo Governo do Rio Grande do Sul: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Continue Lendo...

Também estão sendo arrecadados insumos para os animais resgatados das enchentes, como água, medicamentos para animais, manta térmica aluminada, roupas para pets, toalhas, colchonete, caixas de transporte e cobertores. Acompanhe a entrevista com Gideão Dias.