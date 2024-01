Governador Eduardo Riedel retorna ao trabalho após recesso

O governador, Eduardo Riedel (PSDB), retornou ao trabalho nesta segunda-feira (15), após quase 20 dias de descanso. A licença foi autorizada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALEMS), entre 26 de dezembro de 2023 e 14 de janeiro de 2024.

Durante o período, o governador foi substituído, primeiro pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Gerson Claro (PP), e, posteriormente, pelo vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP).

Ao retornar ao cargo, Riedel agradeceu o trabalho realizado pelo vice-governador na sua ausência. "Obrigada pela dedicação, Mato Grosso do Sul não parou e não para em momento algum. O ano de 2024 tem projetos pela frente, muitas coisas boas acontecendo. O time é isso, a gente trabalha junto, unido, pelo Estado e sociedade. E agora a gente vai dar sequência a todo o planejamento que temos feito. E vamos transformar cada vez mais a realidade, pensando na população", disse Riedel.

Barbosinha, por sua vez, também destacou o trabalho realizado pela equipe do Governo do Estado. "Tive oportunidade de, ao longo dos primeiros dias do ano, estar à frente do Governo. Agradeço pela oportunidade. Visitei onze municípios, 14 localidades. O governo não para e o grande sentido é dar ao governador esta confiança de que o Mato Grosso do Sul continua caminhando", disse Barbosinha.

O vice-governador encerrou no sábado (13), a agenda de visitas como governador em exercício, período no qual esteve em onze municípios do Estado. Entre os compromissos assumidos desde o dia 2 de janeiro, Barbosinha entregou obras e lançou novas frentes de serviço que ultrapassam R$ 350 milhões em investimentos.

*Com informações do Governo de MS