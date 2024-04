Governo anuncia mudança na cúpula da Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (16) a exoneração do delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, e a nomeação de Lupérsio Degerone Lucio para o cargo.

Gurgel, que estava no cargo desde fevereiro de 2022, pediu exoneração para assumir a Secretaria Adjunta da Secretaria de Estado de Administração (SAD). De acordo com nota publicada pelo Governo do Estado, a ida de Gurgel para o novo cargo se deu em função de sua "expertise e know-how na gestão da Polícia Civil".

Continue Lendo...

Novo delegado-geral da PC atuou no interior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Delegado Lupérsio Degerone é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em abril de 2000. Ele atuava como Diretor do Departamento do Interior (DPI) desde 2021.

Ao longo de sua carreira, Degerone acumulou experiência em diversas áreas da Segurança Pública, tendo atuado como delegado em municípios como Aral Moreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica, Ivinhema e Dourados. Entre 2015 e 2021, ele também foi delegado regional de Dourados, cargo que o consagrou como o mais longevo da história da cidade.



CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500