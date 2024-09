Candidato do Novo diz que fará "enfrentamento intransigente contra a corrupção"

Pela terceira vez em uma disputa eleitoral a um cargo público, o empresário Beto Figueiró (Novo), candidato à Prefeitura de Campo Grande, não poupa palavras ao se referir aos atuais gestores públicos. Ele também cita a falta de uma fiscalização eficiente nos contratos do município com empresas privadas, especialmente quanto aos serviços prestados na área do transporte coletivo urbano.

"Se tirar a corrupção desse consórcio, essa tarifa cai drasticamente. Eu não consigo conceber que famílias de campo-grandenses andem amontoadas. Olha, é uma situação tão grave, eu fui andar de ônibus pra poder dizer isso. O que as moças, senhoras, passam no transporte coletivo é um sentimento digno de repulsa, de vergonha", diz Beto Figueiró.

O candidato foi o terceiro sorteado a ser sabatinado na rodada de entrevistas promovida pelo Grupo RCN, por meio da Rádio CBN Campo Grande, em parceria com o Jornal Correio do Estado.

Nesta sexta-feira (20), Figueiró foi entrevistado pelos jornalistas Lígia Sabka e Daniel Pedra.

Clique abaixo e acompanhe a sabatina na íntegra: