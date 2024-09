Dados de operações com cartão serão enviadas à Receita pela e-Financeira

A Receita Federal vem aumentando os mecanismos de transparência e combate à sonegação fiscal e passou a exigir que as administradoras de cartões enviem informações sobre todas as operações financeiras diretamente para o Fisco, a autoridade fazendária do país que controla os pagamentos de impostos em todas as esferas tributárias no Brasil.

Agora, além das instituições financeiras tradicionais, entidades como administradoras de cartão de crédito e instituições de pagamento devem enviar informações por meio da e-Financeira. O assunto foi o tema da coluna CBN Finanças, desta sexta-feira (20), com Hudson Garcia. Acompanhe: