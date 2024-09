Arroba do boi dispara em Campo Grande e gado magro tem alta em todo país

Nesta semana, houve uma forte aceleração nos preços do gado gordo e magro no Mato Grosso do Sul e em outras praças do Brasil. No Mato Grosso do Sul, a arroba do boi comum, sem diferenciais de prêmio ou tipo, atingiu uma média de R$ 260. Em Campo Grande, a praça de maior valor no Brasil, o preço está em R$ 265.

Os valores têm sido informados tanto por pecuaristas quanto pela indústria. A Marfrig, em Bataguassu, está pagando R$ 260 a arroba, enquanto as unidades do JBS em Campo Grande estão oferecendo R$ 265. Pecuaristas com bois diferenciados, como o boi-China ou de ciclo precoce, conseguem valores superiores.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: