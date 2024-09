Kalélo estreia novo show neste domingo

O CBN Cultural desta sexta-feira (20) foi ao som de MPB com o cantor e compositor Kalélo. O artista campo-grandense vai se apresentar no Som da Concha deste domingo (22), no Parque das Nações Indígenas.

Kalélo teve suas primeiras experiências artísticas na Baixada Santista (SP), onde viveu durante sua infância e adolescência. De volta a Capital Morena, ele ganhou destaque no cenário musical como vocalista do Projeto Kzulo.

Continue Lendo...

Agora em carreira solo, o cantor está lançando o show “Verso e Avesso”. “A gente já vem preparando esse show a mais de três meses. Um show totalmente autoral, com a música popular brasileira. E está bem versátil, um show bem diversificado”, comenta Kalélo.

O Som da Concha será realizado no domingo, a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meireles, que fica no Parque das Nações Indígenas. Além de Kalélo, a cantora Giani Torres também estará presente. A entrada é gratuita.

Confira a entrevista completa de Kalélo durante o Jornal CBN Campo Gande:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG